La tienda de cerámica artesanal granadina que ya vende hasta en China El negocio familiar de 'Los Arrayanes' sigue elaborando productos granadinos desde 1988 en el centro de Granada

Miércoles, 20 de agosto 2025, 23:23

La cerámica granadina es popular por toda la península. Los dibujos y colores tan característicos hacen que cualquier plato, cuenco e incluso azulejo sean diferentes al resto.

'Los Arrayanes' es una de las tiendas que siguen con la tradición en el centro de la ciudad, más concretamente en la calle Alhóndiga. Aunque principalmente se dediquen a vender cerámica, también tienen totebags, imanes, objetos de cristal y lavabos entre otras cosas.

A pesar de que el local lleva abierto desde 2017, la historia va más allá. Su actual dueño es Victor Manuel Martín, pero este negocio familiar no lo creó él. Todas sus elaboraciones son hechas por ellos mismos en una fábrica en Granada que comenzó a obrar en 1988. Son los continuadores de cerámica San Isidro y Agustín Morales.

Se diferencian de otras tiendas por su cercanía al cliente y sus colores nuevos y modernos, pero sin faltar a la tradición. Algunos de los productos que se encuentran en su local vienen de otras empresas que elaboran todo con sus propias manos, al igual que ellos.

No hay dos artículos iguales, lo que hace que cada cliente se lleve a su casa algo único. Además, te permiten personalizar casi cualquier cosa, como placas de calles, imanes o vajilla.

No solo venden en Granada, ya que hay mucha gente por todo el mundo que quiere tener productos artesanales granadinos en sus hogares. Desde Francia hasta China. Asimismo, los granadinos compran en muchas ocasiones la cerámica de Arrayanes para sus bodas o como regalo para un ser querido. Lo más destacado son los conjuntos de vajillas, lebrillos o placas.

