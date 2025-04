«The Burger Cup» seduce a centenares de granadinos una noche más

IDEAL Jueves, 10 de abril 2025, 13:19 Compartir

Hasta el próximo domingo tienes la oportunidad de probar las hamburguesas participantes en el concurso «The Burger Cup». Una plaza de toros repleta de jóvenes acoge esta primera edición en Granada para buscar la receta más original. Algunas están sorprendiendo por la mezcla de sabores o ingredientes como galleta Lotus o bocabits.

Un encuentro donde Schuessler Burger, Ficus, The Vizvan, Smokie Madriz, Qlona, Briochef, Billybob, Naches, Origen Burgers y Capital Burger están ofreciendo su propia creación exclusiva, con carnes de primerísima calidad provenientes de las mejores ganaderías del país y marcas nacionales. Las opciones son para todos los paladares, habrá opciones para todos los gustos. Todos nuestros lectores y usuarios podrán adquirir en Oferplan un menú de venta exclusiva en nuestra plataforma. En la taquilla del evento no existirá la opción de menú. No te pierdas esta oportunidad única. Y vive este evento al mejor precio.

Los amantes de las hamburguesas de Granada tienen claro que esta semana hay que ir y disfrutar de todo lo que ofrece la Plaza de Toros. Ni la enorme cola antes de la apertura supone un impedimento. Muchos de los asistentes llevan ya dos tardes degustando las creaciones de cada establecimiento. Por supuesto votan su favorita. La hamburguesa con más votos será coronada como la mejor de esta edición.