TG7 se renueva y presenta su programación para este curso

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, presidió ayer junto al equipo de TG7 la presentación de la que será la «programación más ambiciosa de la historia de la televisión pública municipal» con una parrilla de contenidos diseñada para que todos los públicos encuentren en ella al menos un programa de referencia y acorde siempre a la actualidad de un curso marcado por los grandes retos que afronta la ciudad, como su candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031.

La televisión se renueva también a nivel tecnológico a través de una nueva web propia (TG7.es) con emisiones en directo y contenidos a la carta y una aplicación para poder disfrutar la programación en cualquier lugar. La programación potenciará las tradiciones y dará hueco a todos los colectivos ciudadanos. «Queremos que todos los granadinos sientan TG7 como lo que es: su televisión. Una televisión que informa desde el rigor y la pluralidad, que se preocupa por las inquietudes de la calle, que atiende a las necesidades de todos los colectivos, que invita al debate y a la reflexión, que promociona el enorme talento de sus creadores y que acerca los grandes eventos como el Corpus, la Semana Santa o las celebraciones de la Virgen de las Angustias a quienes no pueden salir de casa o prefieren verlo desde la comodidad de su hogar», destacó la alcaldesa.

La nueva programación para este 2025-2026, aprobada ayer en la Comisión de Control para la Prestación del Servicio Público Municipal de Radiotelevisión del Ayuntamiento de Granada, será la primera diseñada íntegramente por la nueva dirección técnica de la televisión pública municipal –la Unión Temporal de Empresas formada por la Cámara de Comercio de Granada y la empresa audiovisual granadina Studiosur Producciones– tras la firma de uno de los contratos más esperados de este mandato y que conllevará importantes novedades para adaptar la televisión a los nuevos tiempos, como la puesta en marcha de una aplicación que verá la luz próximamente y el canal de comunicación con el usuario 'Quiero salir' (quierosalir@tg7.es), que ofrecerán todos ellos una experiencia de usuario según los estándares actuales de calidad y alta usabilidad.

«Nuestro objetivo en todo momento pasa por ofrecer contenidos de calidad, plurales y cercanos para el espectador, pero también fomentar la interacción y el compromiso de la audiencia, haciendo que sea partícipe de ella y posicionando a TG7 a la vanguardia en la innovación digital entre las televisiones locales», incidió Carazo, quien recordó que TG7 aparece en el tercer lugar del ranquin del Consejo Audiovisual de Andalucía sobre el pluralismo político en las televisiones locales públicas de la comunidad autónoma.

Por su parte, el presidente de Cámara Granada, Gerardo Cuerva, señaló que la presencia de su corporación junto a StudioSur producciones en la gestión de TG7 «puede aportar la visión empresarial para mejorar una herramienta de comunicación imprescindible para el desarrollo de Granada». Cuerva espera que en la nueva etapa, la sociedad granadina pueda conocer de cerca a las empresas de Granada, que son verdaderas benefactoras de la sociedad y están desarrollando proyectos magníficos».