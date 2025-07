Testigos del fuego en un piso de la Chana: «Fue un susto horroroso»

Laura Velasco Granada Jueves, 3 de julio 2025, 00:28 Comenta Compartir

El cartel apenas puede leerse. El hollín tapa el dibujo y, además, la mitad de la placa se ha caído. Con esfuerzo, se divisan las letras: 'No utilizar en caso de incendio'. Se refiere al ascensor, que desde el pasado martes por la noche no funciona -sí está disponible el otro, situado justo a la derecha-. Nadie los usó durante esa noche, cuando un fuego en un sexto piso de un bloque de la Chana atemorizó al edificio, donde se vivieron momentos de angustia por la virulencia de las llamas.

Ocurrió cerca de las 22.00 horas en la calle Ledaña y resultó herido el inquilino del domicilio, un vecino de 68 años que fue trasladado al Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Un día después del suceso, las ventanas de todos los pisos permanecían abiertas de par en par por el fuerte olor a quemado y los vecinos se afanaban por limpiar sus domicilios y las zonas comunes, inundadas por el hollín.

«Podríamos estar hablando de otro final»

«Nos alarmamos cuando escuchamos las voces de los vecinos», cuenta Susana, una de las residentes, que también vive en la sexta planta. Salió en pijama, junto con su marido y su pastor alemán, en medio de la humareda. «Muchas veces estamos dormidos a esa hora porque madrugamos, pero dio la casualidad que ese día sí estábamos despiertos; si no, quizá nos hubiéramos quedado aquí y podríamos estar hablando de otro final», admite. Alfredo, otro vecino de la misma planta, salió corriendo con sus hijos, asustado. «Escuché las voces, me asomé a la mirilla y vi el humo», recuerda.

Un par de plantas más arriba, Encarna limpia la puerta de su vivienda. «Fue horrible. Mira cómo se han quedado las paredes», señala. En su caso, decidió no salir del piso y quedarse en el balcón. Fue la mejor idea posible, dado que con el humo era peligroso bajar tantos pisos. «Al final no tuvieron que desalojarme, me quedé aquí hasta que todo acabó», añade.

A su lado, otra vecina asiente y nos invita a pasar a su domicilio. Pasa la mano por un mueble blanco y se le queda negra del polvo. «Hoy vamos a pasar el día limpiando y sin poder cerrar las ventanas, el olor es terrible», comenta Virginia. Teme por los vestidos que guardan en el armario para una boda, que estarán impregnados. Ella no estaba en casa cuando se produjo el suceso. Al volver, se asustó cuando vio los camiones de Bomberos de Granada por toda la calle. «Fue un susto horroroso», insiste mientras muestra los vídeos que le han mandado por los grupos de WhatsApp. Los inquilinos que salieron del bloque pudieron volver a sus casas una vez que el fuego estuvo completamente apagado, unas dos horas después.

Restos del suceso

Al subir a la sexta planta, con solo echar un vistazo queda claro dónde comenzó todo. La puerta de la izquierda está teñida de negro, precintada y rodeada de escombros. Las evidencias del fuego son claras también si alzamos la vista hacia el techo. El olor, si pasamos un tiempo en el pasillo, se vuelve insoportable. Algunas vecinas limpian la escalera con la mascarilla puesta. También se afanan por adecentar sus pisos, cubiertos de polvo negro. Al asomarse al patio central del bloque, se puede apreciar a la perfección la vivienda donde se originó el fuego, con todas las ventanas abiertas. Todo está calcinado en su interior, aunque el resto de pisos se han librado de los destrozos.

Bomberos de Granada apuntaron ayer que el lugar donde se alcanzó la mayor temperatura fue el salón, por lo que probablemente pudo iniciarse allí. Este extremo tendrá que ser confirmado por la Policía Nacional, que investiga los hechos. Aún se desconocen las causas del fuego, según precisa el cuerpo.