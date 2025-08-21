El termómetro del verano en la Chana

La Circunvalación de la Encina es una calle brava y antigua del barrio de la Chana. Con un nombre tan llamativo, une la carretera antigua ... de Málaga con la avenida de Andalucía que conecta con la A-92 que lleva modernamente, ahora sí, a Málaga.

Esta calle, la Circunvalación de la Encina, con ese nombre y todo, es un amplio bulevar en cuyo interior hay fuentes, bancos, parques infantiles y hasta campo de futbito. Todo eso entre frondosos árboles y jardines de lo más cuidado que proporcionan un microclima chanero y fresco que los vecinos del barrio aprovechan durante los rigores de este verano.

Así es la Circunvalación de la Encina, que recibe a los mayores del barrio y a sus vivencias y se convierte en el termómetro de la temperatura ambiental, social y vecinal de este popular barrio que, de igual forma en este siglo XXI, se va transformando paso a paso.

Hay más. En la cafetería Granollers, en la esquinita con la calle Algarrobo, en sus mesas de la terraza los clientes se desayunan estupendamente gracias a la sombra de los grandes castaños, esplendorosos, verdes, altos y frondosos. Casi mágicos.

Escenas bucólicas

Frente por frente, una familia pasea a sus retoños por la Circunvalación de la Encina y se detienen junto a la fuente central para ver cómo juegan los críos con el agua. Es una escena bucólica, aburrida, como del tiempo que se detiene.

Al fondo, el campo de deportes, donde la juventud se esfuerza en emular a sus ídolos futboleros. Hay mucha camiseta del Madrid, mucha del Barcelona y alguna que otra del Granada, eterna lucha la de enraizar los colores de la ciudad en la base deportiva. Han jugado por la mañana y se les verá de nuevo caída la tarde, balonazo va pelotazo viene.

Quedan las hileras de bancos, guardados por las sombras, testigos mudos de tantas ideas, soflamas e invectivas. Desde esos bancos sombreados escucharon al expresidente de Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en un mitin electoral en el que ni se inmutaron. Bajo esos árboles y entre sus raíces quería el anterior alcalde popular de la ciudad que pasara el tren a la nueva estación del AVE que proponía.

Todo esto ha hecho del lugar un remanso de sabiduría envuelto en una eterna paz donde descansa la sombra. Sus protagonistas son los vecinos mayores, de camisa de cuadros y sombrero, correa de cuero y, según los casos, cayados para reposar los años vividos. Merece la pena dejarse pasear por la Circunvalación de la Encina, inundarse de las vivencias de La Chana, un barrio tradicional de Granada.