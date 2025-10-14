La Tercera de Mahler llega a Granada gracias a la OCG

IDEAL Martes, 14 de octubre 2025, 15:33 Compartir

La Orquesta Ciudad de Granada regresa con fuerza al escenario del Auditorio Manuel de Falla, ofreciendo a sus espectadores la oportunidad de disfrutar de una nueva entrega de su espacio sinfónico. La propuesta, que se llevará a cabo este viernes y sábado a las 19:30 horas, promete ser una experiencia única para los amantes de la música clásica, destacando la interpretación de la Tercera Sinfonía en Re menor de Gustav Mahler. En Oferplan Granada de IDEAL ya puedes adquir la edición limitada de estradas para el concierto del sábado a un precio exclusivo.

La Tercera Sinfonía es considerada una obra maestra del repertorio sinfónico y representa la ambición desmedida de su autor, quien afirmaba que «la palabra sinfonía significa construir un mundo con todos los medios a mi alcance». Esta declaración, dirigida a su amiga Natalie Bauer-Lechner durante el proceso de composición, resuena fuertemente en la estructura monumental de la sinfonía. A través de seis movimientos, Mahler teje una narrativa profunda que integra elementos filosóficos y emocionales, reflejando su propia vida y experiencias.

Con una duración aproximada de una hora y cuarenta minutos, la Tercera Sinfonía es la más extensa de Mahler, invitando a los oyentes a una travesía sonora que explora la naturaleza, la vida y la muerte. La profundidad de esta obra ha llevado a que muchos la consideren como la culminación de su visión artística, logrando una conexión íntima entre la música y la existencia humana.

Este fin de semana, la Orquesta Ciudad de Granada contará con la participación de la talentosa soprano que ha sido aclamada por su impactante presencia escénica y su poderosa voz. Reconocida por el New York Times como «una de las jóvenes cantantes más especiales del mundo», D'Angelo ha hecho una carrera fulgurante en el ámbito operístico y concertístico. Su habilidad expresiva y su autoridad vocal han llamado la atención de la crítica, destacando su reciente debut en Estados Unidos. El director Lucas Macías, titular de la Orquesta Ciudad de Granada desde 2020, será el encargado de guiar a los músicos en esta apasionante interpretación. Con una trayectoria impresionante que incluye colaboraciones con importantes orquestas internacionales, Macías ha demostrado ser un líder musical visionario. Su debut en el Teatro Colón de Buenos Aires en 2014 marcó el inicio de una carrera que sigue en ascenso, llevando su arte a diversas partes del mundo.