Tensa calma en la segunda jornada de Uber en Granada Un coche VTC seguido por un taxi en Granada. / PEPE MARÍN La Gremial del Taxi emite unas pautas para detectar los coches VTC, mientras que los conductores de Uber lo tachan de acoso ROSA SOTO GRANADA Miércoles, 23 enero 2019, 21:21

La segunda jornada de los vehículos de turismo con conductor (VTC) que operan en Granada bajo el paraguas de Uber transcurre sin incidentes, aunque tanto desde el sector del taxi como el de los VTC señalan una cierta tensión en el ambiente por las posiciones encontradas. A ello se suma el mensaje que compartió ayer la Gremial del Taxi a través de un grupo de WhatsApp en el que señaló una serie de pautas a seguir por los taxistas para evitar la actividad de los Fiat que operan a través de la aplicación móvil Uber.

El mensaje era escueto y contaba con cuatro puntos. El primero invita a los taxistas a «llamar a la policía para identificar a un Uber» en caso de encontrarse con uno de estos vehículos circulando vacío en busca de pasajeros, especialmente en áreas de acceso restringido. El segundo punto insta a esperar la «confirmación policial» para después llamar a la centralita y así pasar al tercero, el cual anima a poner el taxímetro. La cuantía correspondiente al tiempo de espera en este seguimiento a Uber iba a ser reembolsada por la Gremial, punto que finalmente ha sido suprimido, según el presidente de esta organización, Ramón Alcaraz. El cuarto y último punto recuerda que la policía debe comprobar que el servicio VTC ha sido contratado con anterioridad, especifica la ruta y el número de pasajeros.

Alcaraz ha explicado que se trata de una serie de pautas que los taxistas pueden poner en práctica si lo desean y su objetivo es «defender su trabajo». El presidente de la Gremial del Taxi asegura que no son policías, pero remarca que no se van a quedar de brazos cruzados cuando los «VTC allanan el carril reservado o pasan por las vías restringidas». «Nuestro trabajo está en la calle y no se está cumpliendo la ratio», ha resaltado. Por otro lado, Alzaraz niega que los taxistas vayan a incorporarse a la app Uber. «Para eso ya tenemos la aplicación PideTaxi que funciona a nivel estatal», ha insistido.

El Partido Socialista Libre Federación (PSLF) ha emitido un comunicado en el que muestra su apoyo a la Gremial del Taxi frente a los «ataques de las grandes multinacionales que no pagan impuestos ni licencias municipales», por lo que piden que «se cumpla la legalidad y la proporcionalidad en las licencias, regla 1/30 favorable al taxi». Este partido critica que actualmente haya «120 VTC en Granada, cuando debería haber 20» y considera que la llegada de estas «multinacionales atentan contra loa derechos de los trabajadores».

«Acoso»

Estas pautas para detectar vehículos VTC circulando por la ciudad de Granada son una «cazade brujas» que responde a actitudes de «acoso» contra los conductores que operan mediante Uber. Así lo ha explicado el director jurídico de Unauto VTC Andalucía, José Andrés Díez, quien ha lamentado que ni los propios taxistas ni el Ayuntamiento conozcan la normativa municipal ni asuman la suspensión del Juzgado de los Contencioso-Administrativo 5 de Granada. «Los taxis y los VTC ofrecen los mismos servicios, por lo que tienen el mismo acceso a las áreas de la ciudad», ha señalado.

Ante las acusaciones de que estos conductores no pagan impuestos ni tienen licencia, Díez recuerda que «las empresas de VTC que operan en Granada son españolas» y «pagan los correspondientes impuestos» como empresa de transporte , además de la «seguridad social de los trabajadores». Este representante de Unauto también ha señalado que las licencias VTC son competencia autonómica, no municipal y ha apuntado que la ratio 1/30 apareció en el Real Decreto 3/2018 de abril, «cuando la ratio de VTC en España ya era de 1/9». Para Díez, «no es posible aplicar esa ratio de forma retroactiva cuando los coches VTC llevan ya 40 años en España».