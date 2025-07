El templo del atún de Granada deja «alucinados» a Susanna Griso y Roberto Brasero

Alberto Flores Granada Miércoles, 2 de julio 2025, 11:17 Comenta Compartir

Una experiencia «alucinante». Así definen su visita a un conocido restaurante de Granada especializado en atún Susanna Griso y Roberto Brasero. La presentadora y el hombre del tiempo de Antena 3 estuvieron en la ciudad el pasado sábado y aprovecharon su visita para comer, debido a la recomendación de un conocido, en El Rinconcillo M&D.

El restaurante, ubicado en el número 30 de la calle Pedro Antonio de Alarcón, es un establecimiento especializado en atún. Un negocio más típico de Cádiz que de Granada por el producto que ofrece que dejó con la boca abierta a Griso y Brasero. «Me llamó Susana personalmente para reservar una mesa el mismo sábado a recomendación de Félix Rivadulla y por suerte quedaba una libre», cuenta a IDEAL David Jiménez, propietario del restaurante junto a su mujer Mónica Molina.

«Lo primero que le pregunté es que si era la Susanna Griso de la televisión», reconoce David entre risas. Y una vez llegaron al restaurante, tanto Griso como Brasero no dudaron en dejarse llevar por las recomendaciones del cocinero. «Les puse un carpaccio de langostinos de Sanlúcar, un tartar picante con trufa, un tataki mixto, un sashimi con plancton, cola de atún gratinada y morrillo de atún».

«Que nos eligieran a nosotros, habiendo tantas buenísimas opciones en Granada, es un orgullo» David Jiménez Propietario y cocinero de El Rinconcillo M&D

Unos platos que, según desvela el propietario de El Rinconcillo M&D, les «sorprendieron mucho». «Literalmente me dijeron que se habían quedado alucinados. Les sorprendió que en Granada hubiera un sitio tan especializado en el atún», explica.

Al finalizar la comida, David y Mónica se hicieron una foto con ellos y no dudaron en compartirla en redes sociales: «Tenemos una lista de difusión para nuestros clientes y la enviamos por ella. Desde que la mandé no he parado de recibir mensajes, tengo muchísimos whatsapp sin contestar». «No todos los días se atiende a gente como ellos, sin desmerecer a nadie. Que nos eligieran a nosotros, habiendo tantas buenísimas opciones en Granada, es un orgullo», finaliza.