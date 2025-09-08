Las temperaturas caen en Granada a partir del martes y traen un tiempo más otoñal

Las primeras señales de un tiempo más otoñal podrán avistarse a partir de este martes en Granada con un descenso generalizado de las temperaturas. Según ... la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las máximas bajarán de los 34ºC del lunes hasta los 28 y 29ºC y las mínimas rondarán los 15ºC, cinco grados menos. Por lo que hará un ambiente más fresco.

Los intervalos nubosos serán los protagonistas los próximos días en la capital y el viento será débil, procendente del oeste, con rachas de entre 10 y 15 kilómetros por hora.

En cuanto al resto de la península, el martes aumentará la inestabilidad en el área mediterránea y se esperan chubascos que podrían ser intensos en Cataluña y norte de la Comunidad Valenciana, así como en Baleares. Además, las temperaturas continuarán bajando.

En cuanto al miércoles, la inestabilidad remitirá y las precipitaciones quedarían acotadas al tercio norte peninsular, mientras, habrá un tiempo más tranquilo en el resto. Respecto al avance de las próximas semanas, Aemet indica que, con la información actualmente disponible, las semanas entre el 15 y el 28 de septiembre serán más cálidas y secas de lo normal en la mayor parte de España, según recoge Europa Press.