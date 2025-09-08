Las temperaturas caen en Granada a partir del martes y traen un tiempo más otoñal

Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Las temperaturas caen en Granada a partir del martes. Ariel C. Rojas

Los intervalos nubosos serán los protagonistas los próximos días en la capital

Ideal

Lunes, 8 de septiembre 2025, 20:21

Las primeras señales de un tiempo más otoñal podrán avistarse a partir de este martes en Granada con un descenso generalizado de las temperaturas. Según ... la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las máximas bajarán de los 34ºC del lunes hasta los 28 y 29ºC y las mínimas rondarán los 15ºC, cinco grados menos. Por lo que hará un ambiente más fresco.

