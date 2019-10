Telesfora Ruiz acude a declarar en el caso Nazarí: «Es muy doloroso estar aquí» La exedil ha llegado puntual a los juzgados de la Caleta de la capital. / Alfredo Aguilar La exconcejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Granada, investigada por el expediente 'Registrador', asegura que ni conoce la obra ni a su beneficiario YENALIA HUERTAS Granada Lunes, 14 octubre 2019, 12:06

Para la exconcejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento Granada Telesfora Ruiz, verse inmersa en una causa penal como 'la Nazarí', en la que se investiga una supuesta trama de supuesta corrupción urbanística siendo alcalde José Torres Hurtado (PP), no es precisamente plato de buen gusto. «Para mí es muy doloroso estar aquí, muy doloroso», ha manifestado la exedil al llegar a los juzgados de la Caleta a las 10.00 horas.

«Llevo ya tres años incorporada a la función pública, que ha sido mi profesión de toda la vida y estos coletazos que restan del tiempo que uno ejerce responsabilidades políticas, cuando entiene uno, como yo lo entiendo, que no hay motivo ni siquiera para comparecer a declarar en el marco de estas diligencias de investigación, pues duele mucho, la verdad», ha expresado.

La exconcejala ha atendido a los medios de comunicación a las puertas del Juzgado de Instrucción número 2, que es el órgano que tramita este caso, en el que están igualmente investidos el exalcalde popular y la exconcejala de Urbanismo, Isabel Nieto, entre otros. Para la exedil, cuando uno hace algo mal «tiene que apechugar y responder», pero según garantizó, no es su caso.

Allí estaba citada a declarar por una instrucción que firmó en 2015 sobre cómo cubrir elementos exteriores en los edificios que no hayan estado contemplados en una licencia de obra, como terrazas o balcones, algo que, a su juicio, nada tiene que ver con el expediente 'Registrador', la pieza separada en cuyo marco se ha acordado su comparecencia a petición de la acusación popular que ejerce el empresario Ramón Arenas a través del letrado Jorge Fernández.

Esa instrucción «no tiene nada que ver con el expediente de lo que se está investigando y es de fecha posterior», ha subrayado Ruiz, que ha querido dejar claro que la fiscalía no ha requerido su comparecencia y que, por tanto, «no está de acuerdo» con que ella tenga que declarar.

«Lo que a mí me consta de este expediente, llamado 'Registrador', es que estaba sujeto a una licencia de obra del año 2006 donde ya se contemplaba que se iba a cubrir un patio, incluso en la división que se hace en el Registro se le adjudica que es de uso privativo. ¿Qué tiene que ver eso con una instrucción de condiciones técnicas?», se ha preguntado la investigada.

En este punto, ha recordado que ella no asume Medio Ambiente hasta junio de 2015 y la instrucción se produce unos meses después. «A mi juicio, y al de todas las personas que he consultado, no guarda ninguna relación. Lo que se está dirimiendo aquí es otro asunto y de obra, además», ha añadido.

Ruiz ha recalcado que todo lo que ella firmó siendo concejala a instancia de los técnicos lo hizo con la condición de que estaba dentro del marco legal. De lo contrario, ni lo hubiera firmado ni permitido. «A mí no me mueve ningún interés particular en nada de lo que yo hago en el marco de la función pública», ha garantizado, al tiempo que ha afirmado desconocer por qué se le pretende implicar en este caso, ya que ni conoce al registrador en cuestión ni la obra que se realizó. «Es un expediente de 2006, de Urbanismo, de obras, y este decreto que se trae aquí no es de obras, sino de instalación de elementos portátiles que no impliquen obra», ha aclarado.

Calle Tórtola

En el expediente'Registrador' se investigan unas obras de adaptación de un local de la calle Tórtola de Granada, en el barrio de los Pajaritos, para albergar las oficinas de J. C., un registrador de la propiedad también investigado en este caso. Los técnicos de la Junta que analizaron las posibles irregularidades en esta actuación apuntaron a la colocación de una escalera.

Además de Telesfora Ruiz estaban hoy citados para declarar, también como investigados, un funcionario municipal y el exjefe de Licencias del Ayuntamiento, Emilio Martín Herrera, que ya se hallaba inmerso en la causa y que ya declaró en su momento ante la jueza instructora, María Ánegles Jiménez.