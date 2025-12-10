Teléfonos que te salvan de una Navidad solo en Granada

Pasar la Navidad solo, con un desahucio a la vista, sin luz en casa o durmiendo en la calle no es solo una mala racha, ... es una emergencia social. En Granada, Ayuntamiento, Cruz Roja, Cáritas y entidades como el Teléfono de la Esperanza mantienen dispositivos específicos en invierno para ofrecer techo, comida, escucha y compañía cuando casi todo lo demás está cerrado.

En esta guía se recogen los principales teléfonos que funcionan en diciembre de 2025 en la capital y la provincia, qué hace cada servicio, a quién se dirige exactamente y cómo acceder a ellos en plenas fiestas.

958 202 611 Cáritas Diocesana de Granada

Cáritas Diocesana presta ayuda s personas y familias con ingresos muy bajos o en exclusión, derivadas por parroquias, servicios sociales o que acuden directamente a los equipos de acogida.

Durante todo el año ofrecen acogida social, ayudas puntuales para alimentos, suministros básicos, alquiler, ropa, así como acompañamiento y proyectos de empleo a través de su red parroquial y de programas diocesanos.

Durante la Navidad refuerza las campañas de recogida de alimentos y donativos y concentra repartos especiales de cestas, vales de compra y apoyo a familias con menores durante diciembre y los primeros días de enero.

Para poder acceder a eta ayuda hay que pedir cita en la Cáritas parroquial del barrio o llamando a la sede diocesana, que deriva al recurso más cercano según la dirección y la situación de la persona.

958 26 15 16 Teléfono de la esperanza (Granada)

El teléfono de la esperanza ofrece escucha telefónica anónima y confidencial ante crisis personales, soledad, ansiedad o ideación suicida, la línea estatal (717 003 717) tiene atención 24 horas al día, también en Navidad.

Esta línea telefónica está pensada para cualquier persona que se sienta desbordada, sola o en crisis emocional, con especial sensibilidad hacia jóvenes, personas con ideación suicida, problemas de pareja, adicciones o conflictos familiares. Basta con llamar en cualquier momento a los teléfonos de atención, sin cita previa ni derivación.

La sede provincial, en la calle Horno del Espadero, organiza durante el año talleres y actividades presenciales, entre ellos espacios específicos sobre duelo y autocuidado que en 2025 se extienden hasta mediados de diciembre.

Programa de convivencia de mayores en Navidad

Aunque no dispongan de teléfono sino que la inscripción se hace desde el propio ayuntamiento del municipio, el Programa de convivencia de mayores en Navidad de la Diputación de Granada presta un servicio social del 23 al 26 de diciembre de 2025 en Almuñécar, con estancias de varios días para personas mayores de la provincia.

Es uno de los programas de apoyo social de la Diputación, con la idea de prevenir el aislamiento y la soledad de mayores que viven solos en municipios pequeños que, a través de los ayuntamientos y servicios sociales municipales, que detectan casos de soledad y los derivan al programa provincial..

Ofrece una convivencia en grupo, actividades de ocio y tiempo libre y un entorno seguro durante los días clave de Navidad para mayores que, de otro modo, pasarían las fiestas completamente solos.

958 221 420 Cruz Roja Granada

Ayuda a personas en situación de vulnerabilidad (sin hogar, mayores solos, migrantes, familias sin recursos, desempleo de larga duración, infancia en dificultad…).

Durante la campaña de frío y Navidad refuerza las Unidades de Emergencia Social (UES), que salen varias noches a la semana en Granada para repartir mantas, bebida caliente, kits de abrigo e higiene y para informar de recursos de alojamiento y otros apoyos. Además de las salidas nocturnas, mantiene proyectos con mayores en soledad, infancia y empleo, que en estas fechas combinan ayudas materiales de emergencia con acompañamiento.

A la campaña se accede llamando a la sede provincial para información y derivación a los distintos proyectos o a través de derivaciones de servicios sociales y otras entidades.

605 083 468 Oficina de Atención a Urgencias y Emergencias Sociales (OAUES)

El Ayuntamiento de Granada y la Concejalía de Política Social lo ponen en marcha para responder a emergencias sociales graves fuera del horario de los Centros Municipales de Servicios Sociales y de la Oficina de Personas sin Hogar.

Su horario de invierno es de lunes a viernes de 15:00 a 20:30 horas, también en plenas fiestas salvo días no laborables.

Es la 'puerta de emergencia' cuando hay una pérdida repentina de vivienda, una situación de sinhogarismo especialmente vulnerable, cortes de luz o agua en hogares frágiles, falta urgente de alimentos o medicación, o un caso grave de violencia que no puede esperar al día siguiente.

Durante la Navidad valoran el caso por teléfono y pueden activar alojamiento temporal, derivar a recursos para personas sin hogar, coordinarse con entidades que dan cena y acompañamiento o facilitar el acceso urgente a ayudas básicas, según la situación.

958 180 047 Centro de Orientación y Atención a Personas sin Hogar (COASPSH)

El Ayuntamiento de Granada lo gestiona como recurso municipal específico para personas sin hogar. Su objetivo es realizar una valoración social, informar de recursos y derivar a albergues, casas de acogida, comedores, duchas, campañas de frío y dispositivos específicos para mujeres y familias.

Atiende de lunes a viernes en horario de mañana, por lo que en Navidad sigue siendo la referencia diurna para ordenar el acceso a plazas de campaña de frío.

Se puede acceder a la campaña llamando por teléfono y acudiendo a la sede en la calle Santa Rosalía 6 o a través de derivación de otros recursos sociales y entidades.

958 180 047 Dispositivo nocturno de campaña de frío (Residencia OCREM, Beiro)

El Dispositivo Nocturno de campaña de frío está operativo desde el 9 de diciembre de 2025, todos los días de la semana, de 20.00 a 8.00 horas, durante los meses más fríos.

El Ayuntamiento de Granada lo pone en marcha junto a la residencia de la asociación OCREM, en el barrio de Beiro, como refuerzo extraordinario de la campaña de frío.

Por la noche da cena, desayuno, espacio para dormir, abrigo y aseo, con un modelo de 'alta tolerancia' pensado para personas que viven en la calle y que a menudo no encajan en recursos más normativos.

Para poder acceder, normalmente se necesita una derivación del COASPSH, de los equipos de calle y de otros servicios sociales municipales, que valoran la situación y asignan plaza.

Todos estos recursos funcionan como una 'segunda capa' de Navidad en Granada: una red discreta, muchas veces desconocida, que intenta que nadie se quede sin ayuda, techo o una voz al otro lado del teléfono cuando más duelen el frío y la soledad.