Taxistas piden más vigilancia en la zona de la estación de autobuses

La gremial del taxi en Granada denuncia la creciente inseguridad a la que sus conductores se enfrentan en el entorno de la estación de autobuses. ... Un trabajador fue agredido en el acceso a las instalaciones y a otro intentaron atracarlo en la calle de detrás hace solo unas semanas. El presidente de la gremial, Juan José López, lamenta que esta situación es «cada vez más habitual», por lo que piden el refuerzo de la vigilancia policial en este punto «para poder desempeñar su trabajo con tranquilidad».

José Antonio, conductor nocturno del servicio, recibió diversos golpes con un palo cuando cumplía un trayecto a la estación de autobuses la semana pasada. Encontró a un individuo asestando golpes al suelo con un palo, por lo que avisó al cliente de que se dirigiera directamente a las instalaciones y supervisó que entraba a salvo. Fue entonces cuando le agredieron en el costado. «Me dijo que me iba a reventar y me partió el palo en las costillas», afirma José Antonio. Los hechos ocurrieron a las tres de la mañana y, tal y como cuenta el afectado, no ha habido más presencia policial desde que denunció lo sucedido hasta la fecha.

A estas situaciones violentas se suman las amenazas. «No queremos lamentar un incidente más grave para que se tomen medidas», afirma el presidente de la gremial. Los conductores cogen con temor a ciertas horas de la noche los recorridos con este destino por los inconvenientes a los que se enfrentan en el entorno. «El ambiente que hay en esa zona no es el mejor ni transmite una buena imagen al turismo que llega a la ciudad», detalla el portavoz, Juan José López. Aunque los fines de semana tienen más actividad, las noches entre semana son los momentos en los que hay menos patrullas policiales. La situación no solo la sufren los conductores que llegan hasta allí, también quienes esperan en la parada a la llegada de viajeros.

No obstante, esta no es la primera vez que los taxistas manifiestan violencia o inseguridad contra sus conductores y vehículos. Algunos trabajadores sufrieron disparos contra las lunas de sus coches durante los meses de octubre y noviembre del año pasado. Los hechos ocurrieron entre el túnel de San Lázaro y Doctor Olóriz y los afectados denunciaron lo ocurrido ante Policía Nacional.

'Simpa'

Desde la gremial se quejan también de sufrir cada vez más 'simpas'. Recogen a usuarios en un punto determinado y salen corriendo al llegar a su destino sin haberles pagado. Aunque afirman que es algo «habitual», alertan del incremento. Este periódico trató de pulsar la opinión del Ayuntamiento pero no obtuvo respuesta.