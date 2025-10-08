Un taxi recogerá este jueves al niño de La Malahá para que pueda ir al colegio en Escúzar

Este jueves se cumplen exactamente 30 días desde que el curso escolar arrancara en la provincia de Granada y Aarón, el niño con trastorno del espectro autista de La Malahá ... , por fin podrá ir al colegio. Según ha confirmado a IDEAL la delegación de Educación, un taxi privado lo recogerá en la puerta de su casa y lo llevará hasta el CEIP Cristo del Rescate, en Escúzar, donde está matriculado este curso.

«El transporte está contratado por la Agencia Pública Andaluza de Educación y trasladado al centro. Están tramitando la documentación y empieza el jueves», ha señalado la Consejería. Sin embargo, su madre, Lary Calixto, asegura que todavía nadie le ha informado al respecto. «Hoy me llamó la empresa de taxi y me dijo que ya estaba el taxi listo, pero que no había monitor, la persona encargada de acompañar a Aarón, y que estaban esperando a ver quién podía ir», ha trasladado a este periódico.

Si hasta ahora su hijo no ha acudido a clase como el resto de sus compañeros no ha sido porque ella no quisiera, sino porque no tenía cómo llevarlo hasta allí. Esta familia vive en La Malahá, pero el pequeño está matriculado en el colegio de Escúzar porque tiene aula específica para niños con necesidades educativas especiales. Está a apenas 10 minutos en coche.

El problema es que esta madre no tiene vehículo propio. Asegura que matriculó al niño dentro del plazo y que el centro le garantizó que contaría con transporte escolar «desde el primer día». Sin embargo, «durante la planificación del curso 25-26 en junio no se tenía conocimiento de esta necesidad de transporte, por tanto, no se puedo planificar», señala Educación.

La solicitud, tarde

La solicitud de transporte por parte del CEIP Cristo del Rescate para Aarón no entró en el Servicio de Planificación y Escolarización hasta el 17 de septiembre. Fue el día 22 cuando se autorizó que el centro fuera receptor de transporte para dar servicio a este niño de La Malahá. Primero se estudió incluirlo en la ruta del IES El Temple, pero la directora señaló que el acceso es una zona estrecha, por lo que un autobús no tendría cabida.

Descartada esta posibilidad, la Agencia Pública Andaluza de Educación valoró la posibilidad de contratar un taxi. Se estudió entonces cuál sería el coste del servicio y del acompañante, del monitor. Encontrado un taxista interesado de la zona, hace una semana, se inició el expediente de contratación del servicio. Según la delegación granadina, se estima que empiece a funcionar este jueves 9.

No obstante, esta familia de La Malahá sigue esperando una confirmación definitiva. «Si no encuentran monitor, me podrían hacer a mí un precontrato y yo lo podría llevar», sugiere la madre. Lo que sea con tal de que Aarón pueda ir al colegio y recibir la atención profesional que necesita para seguir aprendiendo como los demás niños.