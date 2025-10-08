Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Aarón y su madre, en La Malahá.

Aarón y su madre, en La Malahá. Javier Martín

Un taxi recogerá este jueves al niño de La Malahá para que pueda ir al colegio en Escúzar

La delegación de Educación subraya que «en junio no se tenía conocimiento de esta necesidad de transporte, por tanto, no se puedo planificar»

Sara Bárcena Hernández

Sara Bárcena Hernández

Granada

Miércoles, 8 de octubre 2025, 13:37

Comenta

Este jueves se cumplen exactamente 30 días desde que el curso escolar arrancara en la provincia de Granada y Aarón, el niño con trastorno del espectro autista de La Malahá ... , por fin podrá ir al colegio. Según ha confirmado a IDEAL la delegación de Educación, un taxi privado lo recogerá en la puerta de su casa y lo llevará hasta el CEIP Cristo del Rescate, en Escúzar, donde está matriculado este curso.

