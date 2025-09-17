Tárrago reclama una «actuación contundente» contra un narcotráfico «muy peligroso» La fiscal superior de Andalucía reclama un pacto de estado frente a «las deficiencias» de control en la lucha contra la corrupción

Pilar García-Trevijano Granada Miércoles, 17 de septiembre 2025, 00:41

La Fiscal Superior de Andalucía, Ana Tárrago, valoró positivamente la modernización del sistema judicial que supondrá la implantación de la nueva ley de eficiencia judicial, muy demandada por todos los operadores jurídicos. Sin embargo apuntó que va a requerir «un esfuerzo de coordinación e implicación para alcanzar los objetivos y evaluar a lo largo de los próximos ejercicios los resultados esperando que sean positivos para reducir el atasco judicial».

La máxima representante del ministerio público en la comunidad autónoma apuntó en su discurso de la apertura del año judicial que, aunque la criminalidad mantiene una evolución estable, preocupa los repuntes de homicidios, tentativas y lesiones que se aprecian en algunas provincias, así como los delitos que atentan a la libertad sexual. De hecho, la Fiscalía de Violencia contra la Mujer ha registrado un 35% más de asuntos, mientras que los delitos en Menores mantienen la evolución de años pasados y persisten los relacionados con el acceso temprano a los contenidos de las redes sociales y medios tecnológicos.

Especial mención a la labor de los fiscales antidroga de Andalucía, donde el narcotráfico «presenta un panorama muy peligroso, siendo necesaria una actuación contundente por parte del Estado para evitar un mayor incremento». «Junto a la violencia que genera entre bandas, el uso de armas y enfrentamientos de gran calado de violencia contra los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, se suma como ruta elegida de entrada de la cocaína hacia Europa, por las costas andaluzas. Las elevadas cantidades de aprehensiones de cocaína en este último año indican que se están utilizando las mismas rutas que las del tráfico de hachís y por las mismas organizaciones», advirtió Tárrago.

En la misma línea, lamentó que los casos de corrupción socavan la convivencia, en democracia. «Sin lugar a dudas, no se han aplicado las medidas preventivas de control y regulación necesarias para detectar estos delitos desde el inicio. El informe del Grupo de Estados contra la Corrupción, como órgano del Consejo Europeo, en su evaluación sobre las recomendaciones que le hizo en 2019, señala que de las 19 medidas sugeridas no se han implementado de forma satisfactoria 16, y las 3 restantes no se han puesto en marcha», denunció en su intervención.

«Los controles y medidas de transparencia de los poderes del Estado no están siendo suficientes y evidencia las deficiencias de control en la lucha contra la corrupción. Ante los últimos casos conocidos, que han alcanzado a las altas instituciones del Gobierno es necesario alcanzar un pacto de Estado para reforzar su vigilancia», añadió.

Por otra parte, Tárrago celebró que se haya cumplido con el Plan de Infraestructuras de Edificios Judiciales, que presentó el pasado año el Presidente de la Junta de Andalucía con el Consejero de Justicia. En el caso de Granada, se ha materializado la compra del edificio de El Cubo donde se proyectará la futura Ciudad de la Justicia y la adjudicación de su adecuación.

Por último, la fiscal superior de Andalucía apuntó que en democracia la fiscalía tiene un valor fundamental, por ello es de vital importancia disponer de un mayor refuerzo de la autonomía organizativa y funcional para asumir la investigación de las causas penales. «Los fiscales estamos preparados y cualificados para dirigir la instrucción y considero necesario abrir y mantener cauces de diálogo institucional para consensuar este nuevo marco estatutario, que refuerce nuestra autonomía frente a presiones externas en esta nueva etapa, aunque admitiendo que atravesamos una situación delicada institucionalmente», concluyó.