La Tarjeta Joven del Consorcio bate récord de demanda en julio

La Tarjeta Joven de Transporte de la Junta de Andalucía bate récord de demanda desde la puesta en marcha de las bonificaciones el pasado 1 ... de julio. El Consorcio Metropolitano de Transporte del Área de Granada ha registrado un incremento del 327,8% en las solicitudes tras implantar la gratuidad para los menores de 15 años, lo que supone 1.370 solicitudes durante el mes de julio de este año, en comparación con las 418 solicitudes del año pasado.

Desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre, la Junta ha aplicado nuevos descuentos en el transporte público metropolitano, entre los que se incluye, además de la gratuidad para menores de 15 años, la bonificación de un 50% para menores de 30 años y de un 40% para el resto de usuarios. La medida, que tan solo lleva un mes, ya ha provocado la reacción de los usuarios del transporte público, que consideran esta medida como una «muy buena iniciativa» para fomentar el transporte público y reducir el gasto que este supone.

«Yo justo acabo de ver un cartel dentro del autobús y vamos a ir a una oficina a solicitar la tarjeta», comenta una de las usuarias que baja de un autobús en Camino de Ronda. Su hijo es menor de 15 años y, entre su gratuidad y la bonificación que tiene ella, los viajes van a ser muy económicos.

«Por el mismo precio, vamos a poder coger el transporte mucho más», añade. Como ella, uno de los estudiantes que, a pesar del calor, sigue rondando por la ciudad, agradece la medida. «Ahora nos viene muy bien, pero cuando empiece la universidad lo vamos a notar mucho más», declara junto a la entrada del metro en Recogidas.

En la actualidad, hay operativas 27.329 tarjetas en Granada, lo que hace que sea el Consorcio de Andalucía con mayor número de tarjetas operativas, siguiendo a Sevilla. La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, resalta la «gran aceptación de la Tarjeta de Transporte, ya no solo en el último mes, sino desde que el Gobierno de Juanma Moreno la puso en marcha en 2022 para fidelizar a los más jóvenes al transporte público».

Además, el resto de usuarios también están contentos con las bonificaciones. «Pues voy a tener que ir a sacarme la tarjeta porque yo también las quiero», comenta una usuaria mientras otra de ellas le explica las ventajas. Todavía quedan cinco meses por delante para que los que aún no lo han hecho, puedan solicitar la tarjeta. «Mis amigos la tienen y me han hablado muy bien de ello», comenta una chica mientras se esconde del sol tras la parada de autobús enfrente de la Fuente de las Batallas.

A pesar de estar en pleno agosto, los autobuses que paran al lado del Palacio de Congresos están muy solicitados. De ellos bajan gran cantidad de personas que utilizan dicha tarjeta para cualquier transporte en el ámbito metropolitano –autobuses metropolitanos, catamarán, metros o autobuses urbanos–.

«Ahora, al ser verano, hay menos usuarios, pero en un mes… aumentará mucho, de hecho, a pesar de la fecha se sube mucha gente», añade un conductor de un autobús interurbano.

Estos descuentos, financiados por la Junta de Andalucía y el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, se acogen al Real Decreto-Ley 1/2025 donde se establece el nuevo marco de ayudas directas al transporte público colectivo urbano e interurbano. Con la tarjeta seguirá estando garantizada la interoperabilidad, es decir, una tarjeta de un Consorcio puede aplicarse en el resto de Consorcios.

Para solicitar la Tarjeta Joven es necesario aportar la documentación y el formulario necesarios y disponible en la web del Consorcio. Tras ello, se debe acudir al punto de venta asociado al Consorcio en el que se solicitó e indicar que se desea activar el bono gratuito. Su uso es personal e intransferible, por lo que lleva una foto sobreimpresa del usuario, su nombre y su DNI.