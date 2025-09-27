Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La tarde más indie y canalla de Granada

Desde las 17:00 hasta las 23:30 horas, disfrutarás de un DJ set que hará vibrar cada rincón del club en Aliatar. Déjate llevar por los ritmos electrizantes de Isaac Corrales, Pedro Fabre y Javi Mattel, quienes te prometen una experiencia musical inolvidable

IDEAL

Sábado, 27 de septiembre 2025, 10:21

El 'tardeo' llegó para quedarse y no puedes perdértelo! Esta tendencia vibrante está revolucionando nuestros fines de semana, convirtiéndolos en auténticas fiestas que nadie debería dejar pasar. Si aún no has experimentado lo que es un tardeo, ¡este es el momento perfecto para unirte a la diversión!

Imagina esto: el sol se va poniendo y tú, junto a tus amigos, llegas al Fascinado Club Granada, ubicado en Aliatar. Aquí, la diversión no tiene límite y el ambiente es simplemente inigualable. Desde las 17:00 hasta las 23:30 horas, disfrutarás de un DJ set que hará vibrar cada rincón del club. Déjate llevar por los ritmos electrizantes de Isaac Corrales, Pedro Fabre y Javi Mattel, quienes te prometen una experiencia musical inolvidable.

Ahora, gracias a Oferplan Granada de IDEAL, puedes conseguir tus entradas a un precio exclusivo que no querrás dejar pasar. Recuerda, el tiempo vuela y las entradas se agotan más rápido de lo que imaginas. Así que no dejes todo para el último momento; asegúrate de ser parte de este tardeo tan canalla y divertido que hará que tus fines de semana sean únicos.

