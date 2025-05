Tapas XL en el hogar del pensionista de un pequeño pueblo de Granada: «No cobramos de más»

Alberto Flores Granada Lunes, 26 de mayo 2025, 11:28 Comenta Compartir

Salir a comer a la calle, ya sea para disfrutar de unas tapas, unas raciones o platos sentado a la mesa, cada vez cuesta más. Y es por ese motivo que cuando un bar ofrece comida casera, bien elaborada y a precios económicos conquista a sus clientes al instante. Uno de los que consigue ofrecer ese particular combo es el Hogar del Pensionista de Deifontes, que desde hace ya año y medio ofrece una de las mejores relaciones calidad-precio de toda la provincia.

«Este sitio llevaba 15 años cerrado y el alcalde del pueblo quería recuperarlo. Salió una licitación y conseguí hacerme con él», cuenta a IDEAL Javier Jorge Gómez, que desde entonces está al frente del negocio junto a su mujer María Inés Rodríguez.

El negocio ofrece desayunos por la mañana, aunque su punto fuerte son el tapeo y las raciones, que es lo que hace que más gente les visite cada día. Y basta con echar un vistazo a sus platos y a sus precios para darse cuenta del por qué: un tercio de cerveza cuesta 2,5 euros y lo acompañan de una tapa que, además de ser enorme, es de calidad.

Mucha gente no se explica cómo les resulta rentable ofrecer esos precios, pero Javier no tiene reparos en ofrecer más detalles: «Aquí no pagamos alquiler y nuestro objetivo es ofrecer buena comida a buen precio, no queremos agobiar a la gente cobrando de más». Y es por ello que recurren a ciertos «trucos» para mantener sus precios bajos.

Por ejemplo, una de sus especialidades son las manitas de cerdo, un producto que requiere de mucha elaboración pero es bastante económico. Y cada día madrugan un poco más para ir al mercado y dar con el pescado al mejor precio y de la mayor calidad posible. «Estamos para eso, para ofrecer calidad, cantidad y buenos precios».

Cuentan con entre 15 y 20 tapas diferentes y todas ellas las ofrecen también como raciones. «Solemos cambiar las tapas a diario aunque las que más triunfan siempre están en la carta». Y las que más triunfan, según detalla Javier, son la de carne en salsa de su mujer, que la elabora «con la receta de la abuela», las de pescado, la de manitas de cerdo y la de careta frita.

Sobre el éxito del bar, Javier reconoce que cada día les visita más gente y que su clientela ya no es solo de Deifontes, sino también de otros pueblos de la provincia. «La idea es mantener la misma línea. Nos va bien y estamos contentos, así que no hay motivos para cambiar nuestro camino», finaliza.