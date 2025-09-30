La Tagliatella busca cuatro empleados con un contrato indefinido para su restaurante de Granada La compañía cuenta con dos restaurantes en la capital y uno en el centro comercial Nevada Shopping de Armilla

C. L. Martes, 30 de septiembre 2025, 13:35

Nueva oferta de trabajo en Granada, en este caso en el sector de la hostelería. Uno de los restaurantes italianos más populares de Granada ha lanzado una oferta de empleo con cuatro vacantes. La Tagliatella, que pertenece al Grupo Amrest, una multinacional con más de 50.000 personas en 23 países por todo el mundo, ofrece contrato indefinido y jornada partida con turnos rotatorios.

La Tagliatella tiene tres restaurantes en Granada, dos en la capital, ubicados en la calle Recogidas y el centro comercial Serrallo Plaza, así como un local en el Nevada Shopping de Armilla.

Para cubrir estos cuatro puestos de trabajo, la empresa está buscando «profesionales con experiencia que disfruten con la hostelería y les apasione la atención al cliente». Valorarán entre los candidatos experiencia previa, aunque no es un requisito indispensable porque se ofrece formación.

Las responsabilidades de los contratados serán:

-Compromiso y responsabilidad

-Motivación por crecer dentro de nuestra marca

-Disponibilidad horaria

-Energía positiva

-Orientación al cliente

-Ganas de aprender

En la oferta emitida por La Tagliatella en su página web se especifica que los empleados contratados realizarán jornadas partidas y rotativas (comidas, cenas, y/o fines de semana), y le ofrecen:

-La posibilidad de hacer carrera dentro de la marca.

-Movilidad a otras empresas del grupo.

-Formación continua y especializada.

-Buen ambiente de trabajo

Además, Amrest se compromete a «velar por la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres al acceso a la empresa, la contratación, la promoción, la formación, la retribución, la conciliación de la vida personal laboral y familiar y la salud laboral».

Los requisitos son muy claros: disponibilidad para trabajar a turno partido (horario de comidas y cenas) y en jornadas parciales (repartidas entre semana y fines de semana) y residencia en la localidad.