Un 'susto' para el PP a nueve meses de las municipales Sebastián Pérez, tras su reelección como presidente de los populares en el XIV Congreso Provincial del PP de Granada, que se celebró el 20 de mayo del año pasado. / RAMÓN L. PÉREZ El Partido Popular se lleva el último sobresalto cuando ya parecía haber cosido heridas M. V. COBO y ANTONIO SÁNCHEZ GRANADA Martes, 4 septiembre 2018, 01:05

El PP de Granada parecía inmerso en una calma propia de los últimos día de verano cuando el arranque del 'curso político' le ha devuelto a la actualidad. Cuatro meses después de que Sebastián Pérez saliera elegido de nuevo presidente provincial, la sentencia del Juzgado de Primera Instancia Número 7 de la capital ha meneado los cimientos del partido y 'resucitado' -al menos mediáticamente- a Juan García Montero, líder de una corriente crítica dentro del partido que quedó con poco fuelle tras celebrarse el congreso. Juan García Montero, concejal en el Ayuntamiento de Granada, se enfrentó durante meses a Pérez, provocando incluso un cisma en el seno del grupo municipal popular, con espantada incluida en un pleno.

Pero los abultados resultados del cónclave popular unieron mejor que cualquier pegamento las heridas que seguían abiertas desde la salida de la alcaldía de José Torres Hurtado y la dimisión -forzada por el exregidor- de Sebastián Pérez.

Está por ver qué alcance tiene políticamente esta sentencia judicial que anula la convocatoria de la junta directiva previa a la celebración del congreso provincial, y por ende la cita en la que Sebastián Pérez renovaba como presidente del PP.

El partido no se ha pronunciado a nivel regional ni nacional sobre la sentencia

Las posibilidades que se abren a partir de este momento son diversas y será el propio partido el que empiece a despejar dudas hoy mismo, en una rueda de prensa en la que comparecerán el secretario general del partido en Granada, Pablo

García, y el portavoz del PP en la Diputación Provincial, José Antonio Robles. Fuentes del partido señalaban ayer que la estructura orgánica se queda de momento como está, hasta que haya una ejecución de la sentencia. La anulación del congreso, como señala la sentencia, supondría volver a la situación anterior, con la peculiaridad de que el presidente y el secretario del partido eran las mismas personas, Sebastián Pérez y Pablo García. Otra de las opciones que se barajaba a lo largo del día era la posibilidad de que el partido decidiera tomar cartas en el asunto y apostara por nombrar una gestora hasta que se celebrara un nuevo congreso. Pero esta opción parece poco probable toda vez que ni el PP regional ni el nacional hicieron ningún tipo de comentario sobre esta sentencia. Este periódico contactó con el partido en Sevilla, que se limitó a señalar que no harían ninguna valoración hasta que la sentencia fuera firme -cabe recurso-. Juanma Moreno Bonilla ha mostrado su apoyo a Pérez en varias ocasiones. Desde el partido a nivel nacional ni siquiera llegaron tan lejos, aunque tampoco hay antecedentes en una situación así con el nuevo presidente Pablo Casado. Preguntados por este periódico, desde la calle Génova señalaron que se informarían sobre el asunto, pero no hubo más noticias. No parece, por tanto, que haya despertado mucha inquietud fuera de las fronteras provinciales este asunto.

Sin embargo, es innegable que no es la posición deseada para un partido que aspira a recuperar la alcaldía de la capital y la Diputación Provincial, precisamente con Sebastián Pérez como candidato ya designado. Su oponente en el congreso, Juan García Montero, le ha pedido la dimisión y censura su candidatura a las municipales, una aspiración ya 'bendecida' por el partido. García Montero afirma que lo tiene «todo preparado» en caso de que se repitiera el congreso provincial del PP, como pedirán en caso de que el propio Pérez no abandone la presidencia del partido -algo que parece poco probable-. De momento, más preguntas que respuestas para un inicio de curso 'caliente'.