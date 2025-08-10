Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Un supermercado de Granada busca a un vándalo que arroja huevos con pintura a su fachada. Redes sociales

Un supermercado de Granada busca a un vándalo que arroja huevos con pintura a la fachada

El gerente del local ha denunciado que los hechos llevan sucediento desde hace semanas

C. L.

Domingo, 10 de agosto 2025, 11:14

El gerente de un conocido supermercado de Granada ha denunciado en sus redes sociales actos vandálicos contra la fachada de varios locales de la cadena Carrefour Express. Los hechos vienen sucediendo desde hace semanas y tratan de localizar a la persona para que la Policía Local pueda tomar medidas al respecto.

El supuesto vándalo arroja huevos rellenos de pintura roja contra la fachada de varias tiendas de esta cadena para mancharlas. «Desde hace unas semanas están apareciendo por la mayoría de las franquicias de Carrefour Express de Granada, sobre todo por las del centro, unas manchas en las fachadas», explica el empleado.

El denunciante asegura estar cada vez más cerca de conocer quién está detrás de estos actos. Su intención es identificarle para dar parte a las autoridades. «Se lo entregaremos junto con algunos calderos de pintura para que repare los daños ocasionados. Son muchas tiendas las que ha vandalizado este elemento y estoy seguro de que todo quedará arreglado», manifiesta.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detienen al presunto autor de la muerte del joven tiroteado en Pinos Puente
  2. 2

    Bochornosa presentación del Granada en Los Cármenes
  3. 3 Choque frontal de dos vehículos con al menos seis heridos, entre ellos dos niños, a la altura de Iznalloz
  4. 4

    Un acta notarial cambia el relato de las últimas horas de Lorca
  5. 5 Choque entre dos vehículos en la A-92
  6. 6

    «No me puedo jubilar. Voy a tener que trabajar hasta que me muera»
  7. 7

    Problemas en los derribos dilatan el final de las 44 viviendas de Manuel de Falla
  8. 8 Extinguido el incendio forestal del barranco de los Naranjos
  9. 9

    Sanitex y pestiños, recuerdos de la vieja carretera a la Costa del Sol granadina
  10. 10

    «Hicimos muchas cosas bien pese al 0-3; la fiesta viene ahora»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Un supermercado de Granada busca a un vándalo que arroja huevos con pintura a la fachada

Un supermercado de Granada busca a un vándalo que arroja huevos con pintura a la fachada