Un supermercado de Granada busca a un vándalo que arroja huevos con pintura a la fachada

Un supermercado de Granada busca a un vándalo que arroja huevos con pintura a su fachada.

C. L. Domingo, 10 de agosto 2025, 11:14

El gerente de un conocido supermercado de Granada ha denunciado en sus redes sociales actos vandálicos contra la fachada de varios locales de la cadena Carrefour Express. Los hechos vienen sucediendo desde hace semanas y tratan de localizar a la persona para que la Policía Local pueda tomar medidas al respecto.

El supuesto vándalo arroja huevos rellenos de pintura roja contra la fachada de varias tiendas de esta cadena para mancharlas. «Desde hace unas semanas están apareciendo por la mayoría de las franquicias de Carrefour Express de Granada, sobre todo por las del centro, unas manchas en las fachadas», explica el empleado.

El denunciante asegura estar cada vez más cerca de conocer quién está detrás de estos actos. Su intención es identificarle para dar parte a las autoridades. «Se lo entregaremos junto con algunos calderos de pintura para que repare los daños ocasionados. Son muchas tiendas las que ha vandalizado este elemento y estoy seguro de que todo quedará arreglado», manifiesta.