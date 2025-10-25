Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La Real Chancillería de Granada, sede de las sanas penales de la Audiencia en las que se enjuició el caso. Alfredo Aguilar

Suavizan la pena a un secuestrador porque pidió perdón a la mujer y los hijos de la víctima

La Audiencia de Granada impone dos años y medio de cárcel al reo por la detención ilegal de un conocido que le debía mil euros

Carlos Morán

Carlos Morán

Granada

Sábado, 25 de octubre 2025, 23:37

Comenta

El acusado se topó en una localidad de la Costa Tropical con un conocido que le debía mil euros y lo secuestró para obligarle a ... que le abonase la deuda. Fue un rapto 'itinerante'. El procesado amenazó a la víctima para que entrase en su coche, donde ya había otras tres personas, y se dirigieron a una población del Área Metropolitana de Granada.

