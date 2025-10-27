El spa de Granada que ofrece «baños de birra artesanal» y cerveza ilimitada Se trata del Beer Spa, ubicado en el número 9 de la calle Párraga, un lugar que ofrece tratamientos de salud con esta bebida como protagonista

Un spa en el que disfrutar de los mejores tratamientos de salud, bienestar y belleza pero en el que todo tiene un mismo elemento central: la cerveza. Eso es Beer Spa, un negocio que abrió sus puertas por primera vez en Granada en el año 2017 y que a día de hoy cuenta con locales en multitud de ciudades de España.

«Ofrecemos un concepto de spa totalmente diferente basado en las propiedades y beneficios de la cerveza, ahí nace todo», explica a IDEAL Juan Sánchez, CEO de Beer Spa, cuyo establecimiento de Granada, que fue el primero de todos, se ubica en el número 9 de la calle Párraga. Antes de hacer realidad Beer Spa, Juan Sánchez ya trabajaba en el sector de los tratamiento de salud, con más de 25 años de experiencia gestionando balnearios en hoteles de 4 y 5 estrellas.

«Siempre buscábamos tratamientos nuevos que fueran sorprendentes como el vino, la leche, el chocolate… Y quisimos probar con la cerveza. Pero nos dimos cuenta de que era un concepto tan diferente que era mejor montar nuestro propio negocio que introducirlo en los balnearios», detalla. Así nació Beer Spa, un lugar en el que se fusiona salud y cerveza de una manera única.

«Además de nuestro circuito, tenemos todos los tratamientos que se ofrecen en un spa normal pero con productos elaborados con cerveza» Juan Sánchez CEO de Beer Spa

Y es que, tal y como detalla el CEO de Beer Spa, la cerveza ofrece multitud de beneficios para nuestro organismo: evita la formación de arrugas, proporciona vitaminas, combate y previene la flacidez, relaja la tensión muscular, reduce el estrés, ayuda a mejorar la circulación sanguínea, favorece la eliminación de toxinas del cuerpo… Propiedades muy positivas que ponen al alcance de todo el mundo en sus establecimientos.

Su circuito comienza con un baño relajante, como muchos otros establecimientos de spa. Sin embargo, no se realiza en un jacuzzi tradicional, sino en una barrica de madera hecha a mano por un carpintero granadino. Y en vez de agua, el baño se realiza en cerveza: «Ponemos todos los productos y hacemos cerveza artesanal dentro de esa barrica pero saltándonos el proceso de fermentación».

Ese baño dura unos 25 minutos, tiempo en el que se puede beber cerveza Alhambra ilimitada acompañada de un aperitivo de queso y regañás con mermelada de cerveza. Y justo después llega el momento de la sauna, una a baja temperatura en la que buscan que se abran los poros de la piel para que la cerveza artesana que se han bañado entre mejor en el cuerpo. Tras la sauna, pasados unos 10 minutos, llega el momento de relajarse en una cama de cebada fresca envuelto en una toalla grande. Todo con el mismo objetivo: que el producto continúe haciendo efecto en el cuerpo.

«Así es nuestro circuito básico, que dura una hora. También tenemos todos los tratamientos que se ofrecen en un spa normal pero con productos elaborados con cerveza», detalla Juan. El éxito de este spa cervecero fue enorme desde el primer día, lo que les permitió llegar a nuevas ciudades como Alicante, Tenerife, Cádiz, Tarragona o Madrid, que es donde han abierto su último establecimiento. Y muy pronto abriran también en Oporto y el Caribe. «La verdad es que estamos súper contentos y el futuro es muy prometedor, cada vez más gente de diferentes países se interesa en nuestro modelo», finaliza.

