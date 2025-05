Sorprenden a un hombre que pretendía usar un bastón eléctrico para solucionar una discusión en plena calle

Camilo Álvarez Granada Jueves, 29 de mayo 2025, 10:53 Comenta Compartir

Domingo 25 de mayo por la mañana. Agentes de la unidad Bravo 12 de la Policía Local de Granada patrullan en moto por la calle Fray Juan Sánchez Cotán, en el barrio de La Paz de la zona Norte de Granada, cuando observan en una placeta que da acceso a la barriada a un hombre «con una actitud beligerante».

Estaba con un grupo de personas, algunos «toxicómanos e indigentes», especifica la Policía Local, en medio de un ambiente ciertamente tenso. Cuando se dio cuenta de que los agentes se acercaban intentó ocultar un objeto que llevaba encima. Se trataba de un bastón eléctrico. Los agentes identificaron al portador del arma eléctrica, un varón de 54 años vecino de la barriada que, según los policías intervinientes, «llevaba el bastón con la intención de acabar la discusión usando el objeto».

Desde la Policía Local de Granada aclaran que se trata de un objeto prohibido que no está permitido portar en la vía pública salvo profesionales específicos, que no era el caso, aunque no se trata de un delito como tal y, por lo tanto, no tendrá que ir a juicio. Eso sí, está prohibida incluso la comercialización de este tipo de objetos. Estas armas se consiguen a través de internet, principalmente a mediante proveedores extranjeros.

Al estar tipificada como una «infracción grave», el portador del bastón eléctrico se enfrenta ahora a una multa que oscila entre los 601 y los 30.000 euros.