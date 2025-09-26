Sorprenden 'in fraganti' a dos hombres robando dentro de un vehículo de alta gama en Granada La propietaria del vehículo pudo ser localizada y reconoció como suyos los objetos que intentaban sustraer los arrestados

Agentes de la Policía Nacional han detenido en el distrito Norte de Granada a dos varones a los que sorprendieron, presuntamente, robando dentro de un vehículo de alta gama que previamente habían forzado. Entre los objetos que intentaron llevarse se encontraba la radio del vehículo. Al ser conscientes de la presencia policial, uno de los posteriormente detenidos intentó huir, pero finalmente ambos pudieron ser arrestados. Los objetos sustraídos pudieron ser recuperados y devueltos a su legítima propietaria. Ambos detenidos, varones de 44 y 35 años de edad, han pasado ya a disposición de la autoridad judicial.

Los hechos ocurrieron a las dos de la mañana en el distrito Norte, cuando una patrulla policial de servicio, mientras realizaba labores de prevención de la delincuencia, observó un vehículo parado, con la puerta del copiloto abierta y estacionado junto a otro turismo de alta gama.

Al acercarse al vehículo los agentes observaron a un individuo agachado junto a esa puerta abierta y otro en la zona delantera del turismo, el cual, al percatarse de la presencia policial, emprendió la huida a pie. Durante la persecución arrojó un objeto envuelto en una toalla en una zona ajardinada.

Una vez que ambos varones fueron interceptados e identificados, los agentes comprobaron que el vehículo de alta gama junto al que habían estacionado los posteriormente detenidos se encontraba abierto y totalmente revuelto por dentro. Observaron, además, que faltaba el frontal del sistema de audio. Al revisar el contenido de la toalla, que previamente había sido arrojada, encontraron en su interior entre otros objetos un frontal de radio que podría coincidir con el que faltaba en el vehículo forzado.

A través de la sala CIMACC 091 se hicieron las gestiones oportunas para localizar a la propietaria del vehículo, que se personó en el lugar a los pocos minutos. Se trataba de una mujer de 35 años que afirmó haber dejado su coche perfectamente cerrado la tarde anterior, además de reconocer los objetos que los policías le presentaron como de su propiedad: un reloj, un vaper, unas pinzas de pelo, el frontal de la radio y otros objetos de menor valor.

Herramientas para forzar los vehículos

En el vehículo que conducían los presuntos responsables del robo, los agentes localizaron herramientas que podrían usar para sus acciones delictivas: una cizalla de color azul, un martillo con mango de goma de color negro, unas tijeras de electricista y 3 objetos tipos ganzúa. Estos objetos han quedado bajo depósito.

El primero de los detenidos tiene 35 años y no había sido detenido previamente. El segundo, de 44 años, acumula en su haber más de una treintena de antecedentes policiales. Ambos han pasado ya a disposición de la autoridad judicial, mientras que los objetos sustraídos pudieron ser recuperados y devueltos a su legítima propietaria.