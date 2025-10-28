Sorprenden a un delincuente habitual en Granada a bordo de una furgoneta robada y sin carné En la furgoneta había presuntamente gran cantidad de herramientas de obra que cuando los agentes localizaron el vehículo ya no se encontraban en su interior

Agentes de la Policía Nacional han detenido al presunto autor de un delito de sustracción de vehículo a motor y conducción sin permiso de circulación después de localizar a esta persona a bordo de una furgoneta cuya desaparición se había denunciado horas antes. Los agentes, una vez conocidos los hechos, establecieron un dispositivo de búsqueda que permitió la recuperación de la furgoneta horas después en el Distrito Norte. A bordo del vehículo se encontraba el presunto autor del robo, de 35 años de edad. En la denuncia la víctima manifestaba que en el interior del vehículo sustraído había numerosas herramientas de obra, las cuales no estaban en el mismo cuando los policías interceptaron la furgoneta. El detenido ha pasado ya a disposición de la autoridad judicial.

Los hechos, según manifestación de la víctima, se produjeron en el barrio de La Chana entre las 10 y las 12 de la noche, periodo en el que dejó aparcado su vehículo y cuando volvió a por él ya no estaba en el lugar donde lo había estacionado. El perjudicado también denunció la desaparición de varias herramientas de obra contenidas en el interior de la furgoneta valoradas en más de 1.500 euros: dos taladros con cable, un taladro inalámbrico, dos atornilladores con cable, dos radiales, dos niveles láser, así como diversas herramientas de uso común.

Posteriormente a la denuncia, se realizó la difusión de los datos del vehículo sustraído, y se desplegó un dispositivo encaminado a su búsqueda. Eso permitió que horas después, en plena madrugada y en el distrito norte de la ciudad, una patrulla de seguridad ciudadana en labores de prevención de la delincuencia localizara un vehículo cuya descripción y matrícula coincidía con la furgoneta sustraída.

Los agentes llevaron a cabo la identificación y detención del conductor, y comprobaron no solo que efectivamente no era el propietario del vehículo, sino que además carecía de permiso de conducir válido y en vigor. Tampoco constaba haber realizado ningún trámite para la expedición del mismo.

La víctima, que acudió al lugar de los hechos avisado por la Policía Nacional, pudo recuperar su furgoneta. La duda es saber cómo se llevó el vehículo, ya que no habría cristales rotos, ni forzamientos de puertas ni bombín de arranque, por lo que desconocía como había podido ser arrancada. Sin embargo, sí pudo constatar que las herramientas ya no se encontraban en el interior del vehículo.

El detenido es un varón de 35 años con más de 65 antecedentes policiales previos, siendo más de un quincena por robo o hurto de uso de vehículo. Esta persona ha pasado ya a disposición de la autoridad judicial.