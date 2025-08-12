Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Árboles de la avenida de Cervantes de Granada que según el informe del Ayuntamiento hay que talar.

Barrios de Granada

Solo seis árboles enfermos serán talados en la avenida de Cervantes

«Son una amenaza porque sufren defectos estructurales o daños irreversibles que comprometen su estabilidad», según el informe técnico

Javier F. Barrera

Javier F. Barrera

Granada

Martes, 12 de agosto 2025, 16:40

El Ayuntamiento de Granada ha hecho público el informe técnico en que se basa para talar una serie de árboles en la avenida de Cervantes. ... El mero anuncio de que iban a ser talados árboles en esta vía de Granada ha despertado las críticas de vecinos y comerciantes del lugar que se han manifestado dos veces en el plazo de una semana.

