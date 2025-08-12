Solo seis árboles enfermos serán talados en la avenida de Cervantes

El Ayuntamiento de Granada ha hecho público el informe técnico en que se basa para talar una serie de árboles en la avenida de Cervantes. ... El mero anuncio de que iban a ser talados árboles en esta vía de Granada ha despertado las críticas de vecinos y comerciantes del lugar que se han manifestado dos veces en el plazo de una semana.

En el proyecto de reforma de la Avenida de Cervantes, «el Ayuntamiento de Granada va a priorizar en todo momento el mantenimiento del mayor número de árboles posible. Esto supone que, en base a las demandas de vecinos y comerciantes, solo serán retirados aquellos que suponen un peligro inminente para el tráfico y los viandantes por colapsos o caídas», explica.

Del total de 101 árboles, seis deben ser retirados, se respetan 95 y el proyecto añade 22 árboles más, lo que supone 117

De hecho, el informe técnico del Ayuntamiento de Granada deja claro que solo van a ser talados seis árboles en una avenida de Cervantes que cuenta con 101 ejemplares.

En resumen, del total de 101 árboles que existen en la avenida, seis deben ser retirados por suponer un peligro, y se respetan 95 (el 94% del total). Además, el proyecto añade 22 árboles nuevos, con lo que tras la actuación, Cervantes contará con 117 árboles en total (16 más que en la actualidad).

El informe técnico detalla el estado en que se encuentra cada árbol afectado, de modo que, según el estudio, solo será necesario actuar en seis árboles, los marcados como RN1, RN2, RN3, T1, T8 y T12. En estos seis casos, todos ellos presentan defectos estructurales o daños irreversibles que comprometen su estabilidad y suponen riesgo de caída.

Patologías diversas

Como ejemplos de las patologías que padecen, han sido detectadas chancros de gran desarrollo, ahuecamiento en la cruz de la copa, heridas costillares profundas, cavidades en la médula, inclinaciones severas y daños mecánicos por impacto de vehículos, alega el informe técnico.

Este informe se hace público ahora para dar cumplida respuesta a las quejas de los vecinos y comerciantes en el marco del proyecto de remodelación integral de la avenida de Cervantes. Este estudio para el diagnóstico del arbolado existente se ha encargado a la empresa Cemosa, con la colaboración técnica de Francisco Díaz Ramos, ingeniero de Montes. «El objeto de dicho análisis es la evaluación del estado fitosanitario, estructural y de riesgo de los ejemplares presentes, determinando las actuaciones necesarias para garantizar la seguridad de viandantes y vehículos, así como la integración del arbolado en la nueva configuración urbana», explica el municipio.

«El resto de árboles en seguimiento, aquellos que presentan torceduras, crecimiento escaso o heridas diversas, serán sometidos a vigilancia constante por parte de los técnicos municipales con el fin de evitar perder arboles siempre que la integridad de las personas no esté comprometida», añade.

Sin embargo, y pese la informe técnico, la semana pasada, a preguntas de este periódico, el concejal de Obras Enrique Catalina ofreció unos datos diferentes. Son los siguientes.«Con la actuación se ganan 11 nuevos árboles. Según un informe técnico encargado exprofeso se eliminan 11 debido al mal estado de los mismos con peligro de que alguna rama se pueda caer del propio árbol. Pero se plantan 22 nuevos, por lo que la avenida gana 11 con las obras».

El comienzo de las obras está previsto para el próximo mes de septiembre, según el ayuntamiento de Granada.