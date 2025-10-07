El solar junto a Hipercor vuelve a convertirse en un aparcamiento ilegal

El solar que hay entre la Circunvalación de Granada y la calle Padre Marcelino, junto a Hipercor en dirección a la Chana, en el barrio ... de la Rosaleda, conocido como Camino de las Vacas, ha vuelto a convertirse en un aparcamiento ilegal.

Este periódico comprobó este martes que el acceso estaba libre y por el caminillo de tierra se llega perfectamente al solar donde cerca de un centenar de vehículos privados se encuentran estacionados en este parking pirata.

Hace un año, también en el mes de octubre, ocurrió una situación parecida. El lugar en cuestión fue completamente vallado para impedir el acceso a los vehículos, pero de poco sirvió entonces la cadena con su respectivo candado para impedir el acceso a los coches, una situación que venía ocurriendo desde que el pasado mes de junio el solar se liberara de su uso habitual de entonces.

En efecto, la comunidad de chatarreros de la ciudad de Granada había llegado a un acuerdo gracias a la mediación de Médicos del Mundo para que estos usuarios depositaran a buen recaudo los materiales recogidos durante sus jornadas de trabajo.

Al abandonar este lugar y empezar las obras de adecuación para convertirlo en un gran parque, los vehículos privados encontraron a partir del mes de junio un aparcamiento gratuito fantástico, ya que desde este lugar se accede por la zona de Hipercor al Camino de Ronda y al Centro de la ciudad.

Un gran parque

Tras la salida de los chatarreros a principios de este verano, sucedió el siguiente capítulo. En septiembre de este año, justo al final del estío, el Ayuntamiento de Granada hizo público su proyecto para el solar. Así, el límite entre Rosaleda y las Alquerías contará con un nuevo 'pulmón verde' después de que la junta de gobierno local aprobara el expediente para la licitación de los pliegos de ejecución del parque.

De hecho, el futuro parque de las Familias, empieza a cobrar forma ya. Los movimientos de tierra han configurado una enorme colina de arena que se encuentra junto a la gasolinera que hay a la salid. Es un terreno que servirá de base para los árboles que el Consistorio quiere plantar en la zona y que harán de este espacio verde uno de los más grandes de la ciudad.

Por su parte, las áreas de Urbanismo y Movilidad están en coordinación para solucionar el problema de estos aparcamientos indebidos en esa parcela. «Si la presencia indebida de vehículos persiste se podría requerir incluso una retirada de los mismos, previa señalización de la zona con tres días de antelación», informan.