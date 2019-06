Sofía del Prado: «Hay que visibilizar los deportes femeninos y Twitter es un perfecto trampolín» Belén Arrojo y Sofía del Prado junto a Iñaki Cano / ALFREDO AGUILAR Belén Arrojo ha estado también en el escenario de TAT Granada queriendo visibilizar el deporte femenino ÁNGELA MORÁN GRANADA Jueves, 13 junio 2019, 17:38

Sofía del Prado y Belén Arrojo son dos chicas de altura. Las dos tienen mucho que ver con el deporte, en concreto con el baloncesto pero, además, del Prado ha superado muchas dificultades en su vida. Ella recuerda como de pequeña sufrió acoso escolar. Dice que no fue verbal, que más bien se trataba de tema de aislamiento y, afirma, que gracias al título de Miss España y redes sociales como Twitter ha superado y, asimismo se ha convertido en un referente para superar estos abusos. «Me contactan mucho desde las redes sociales por el anonimato que proporcionan», cuenta del Prado y explica que vivir esta situación siendo un niño es un agravante, ya que, se suele pensar que esto nunca se va a acabar. «Empatizar con una persona que lo ha vivido y ha salido les reconforta», ha contado al auditorio del Prado. Dice que Twitter es una herramienta muy valiosa a través de la que muchos colegios contactan con ella para compartir su experiencia de superación y, ademas, hace de altavoz para que este tema se comparta a nivel internacional. Sostiene que las malas experiencias las tiene totalmente superadas. «Ahora, al ser personaje publico, también me critican pero al final esto te hace más fuerte y, si me dices que no puedo, yo voy a trabajar mas para conseguirlo», asegura.

Recuerda que para superar el bullying empezó a practicar deporte, «hice amigas y me sentí integrada, aprendí valores como el compromiso, el esfuerzo, la solidaridad y descubrí que por lo que me criticaban, la altura, en el baloncesto se valoraba», emitió. Dice que nunca hay un motivo por el que se acose a una persona y que nunca esta justificado el acto.

Arrojo, por su parte dijo no haber sufrido nunca de este aislamiento social y que siempre ha tenido muchas amistades gracias al deporte. La de la séptima edición del TAT Granada ha sido su primera charla juntas y esperan repetir la experiencia.

Relataron los comentarios que escuchan por la calle por su apariencia, por su altura, pero las dos los tienen normalizados. Respecto a las redes sociales, opinan que son un trampolín, especialmente para los deportes femeninos, tanto mayoritarios como los menos conocidos. «Es difícil que los medios tradicionales cubran un evento de deportes más alternativos pero precisamente, Twitter, es una vía de acceso al mundo», recomendó del Campo.

A modo de conclusión, invitaron a los asistentes a seguir los perfiles y los deportes femeninos y así, poder alcanzar la igualdad informativa.