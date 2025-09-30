De Siria a Granada para crear un negocio único que es tendencia entre deportistas e influencers Los fruit bowls, smoothies y batidos naturales son una apuesta segura para aquellos que quieren comer sano o tienen problemas alimenticios

María Dolores Martínez Martes, 30 de septiembre 2025, 09:56 Compartir

Los sirios «somos gente luchadora y muy trabajadora», asegura con orgullo Althaer Hadad, quien acaba de adquirir la nacionalidad española. Como tantos otros compatriotas, tuvo que huir de su país a causa de la guerra y comenzar una nueva vida en España. «Llevo casi trece años fuera de Siria. Luego estuve tres años por el Líbano, Egipto y Argelia y el resto en España. Como todo era temporal, no tenía residencia ni derechos, así que decidí venirme aquí». Era su primera opción porque en Granada se encontraba su hermano Almader desde 2005 por haber realizado un doctorado en Arqueología. Cuando hay una guerra «cualquier familia se rompe y está en cuatro o cinco países, y yo quería estar con mi hermano. Siempre me hablaba bien de España y de la amabilidad de su gente».

Althaer es el propietario de Fruit Bowl en la calle Salamanca, un pequeño local de comida muy saludable que inauguró en abril de 2021. La idea la maduró durante el confinamiento. Después de varios años trabajando como camarero, quiso darle un giro radical a su vida y apostar por un tipo de negocio diferente y único en Granada. Con él trasladaba ese «estilo de vida» que aprendió como deportista desde los 17 años porque hay que «comer sano y cuidarse». Ahora las obligaciones al frente de su local no le permiten entrenar como le gustaría.

Sus bowls de frutas, smoothies y batidos sintonizan, además, con las últimas tendencias. Basta echar un vistazo a las redes sociales de muchos deportistas e influencers para darse cuenta del gancho que tiene este tipo de productos. Entran tanto por el ojo como por el estómago por su delicioso sabor y presentación, además, te los puedes llevar por la calle a cualquier hora del día.

Ampliar

Para darle forma a todas sus creaciones, elige siempre la mejor fruta de temporada. Con ella elabora una tarrina gigante de «helado natural sin azúcar, sirope o conservantes. Se hace sobre la marcha con fruta y un poco de leche, bebida vegetal o proteína. Es una buena opción para los veganos. También tenemos muchas opciones sin gluten». Otra de las claves de su éxito es apostar por productos que no suelen encontrarse en los supermercados, tiendas o bares. Por ejemplo, agua de coco natural, la kombucha con cereza ácida y menta y la bebida energética de manzana y vitaminas Nocco, sin cafeína ni azúcar. «Es muy sano para el estómago y no tiene nada que ver con el Red Bull, que es malísimo».

Los smoothies están realizados con recetas propias de Althaer. Han visto la luz tras «mucho trabajo, esfuerzo y pruebas». Entre sus variedades están los de mora, kiwi, fitness, açai (tan de moda, lo utilizan puro), el verde, de sandía o al gusto del cliente. También tiene batidos de proteínas, zumos naturales recién hechos y algunas variedades para los niños. Las bebidas se completan con los cafés y bebidas calientes o frías como remolacha con granada, té chai y matcha.

En lo referente a los fruit bowls, se pueden encontrar de açai, mango, espirulina, piña, fresa, papaya o en una versión especial. Sólo hay que elegir la base y tres toppings. Otra opción es el yogur con granola, el chia pudding o la avena con leche.

Todas estas variedades están destinadas a aquellos que «buscan algo sano de verdad o tienen problemas de salud y no pueden comer ciertas cosas». La media de su clientela supera los treinta años porque los más jóvenes «prefieren otro tipo de productos más dulces y no tengo nada de eso en toda mi tienda».