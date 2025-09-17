Estos son los síntomas que debes vigilar si has estado en un país exótico este verano El Colegio de Farmacéuticos de Granada recomienda registrar la evolución y acudir a consulta médica si no cesan

Las vacaciones de verano ya han llegado a su fin para la gran mayoría, aunque hay quienes no pueden evitar seguir anclados de alguna manera en ese viaje tan especial. Puede que a México, Kenya... Aunque el destino favorito de los granadinos es el Sudeste Asiático, tal y como informaba IDEAL el pasado julio, y los países que levantan pasiones son Tailandia, Indonesia y Vietnam, según datos del Centro de Vacunación Internacional de Granada.

La cuestión es que los viajes a destinos exóticos a menudo son experiencias inolvidables, lamentablemente, en más de un sentido. Muchos de estos países presentan algún riesgo sanitario que implica la vacunación obligatoria del viajero para entrar y no es raro que, después de las vacaciones, se sufran, por ejemplo, episodios de fiebre.

«Algunas enfermedades tropicales no se manifiestan inmediatamente, pudiendo presentarse bastante tiempo después del regreso», advierte el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Granada. Por eso, según esta institución, es importante vigilar los posibles síntomas.

Síntomas a vigilar tras visitar un país exótico Fiebre persistente

Fatiga intensa

Diarrea prolongaa

Dolor abdominal

Aparición de ictericia (color amarillento en piel y ojos)

Además de estos, hay otros signos importantes a tener en cuenta, ya que pueden indicar la presencia de una infección adquirida, aunque son muy variables dependiendo del tipo de enfermedad.

Síntomas que pueden indicar infección grave Dificultad respiratoria

Tos prolongada

Convulsiones

Cualquier otro cuadro neurológico inusual

En cualquiera de estos casos y ante la más mínima sospecha, desde el Colegio de Farmacéuticos de Granada recomiendan acudir de inmediato al hospital o centro de salud correspondiente e informar siempre sobre el viaje realizado.