Los sindicatos reclaman una reacción urgente ante los 13 muertos en accidente laboral en Granada CC OO y UGT plantean una mesa de trabajo con la CGE y las administraciones para plantear respuestas

Mercedes Navarrete Granada Martes, 7 de octubre 2025, 13:13 | Actualizado 13:34h. Comenta Compartir

Trece muertos por siniestro laboral hasta el 3 de octubre frente a los catorce de todo el pasado año. 56 sucesos graves entre enero y julio y un repunte de los accidentes in itinere que coloca a Granada a la cabeza de Andalucía. La respuesta ante los datos de siniestralidad laboral que está registrando este año Granada no puede ser la resignación sino un refuerzo de la cultura preventiva y «asumir la corresponsabilidad» entre sindicatos, administraciones y empresasarios.

Así lo han defendido los máximos responsables en Granada de los sindicatos CC OO y UGT, Daniel Mesa y Luis Miguel Gutierrez, que han planteado la creación de una mesa junto a la Confederación Granadina de Empresarios y las administraciones para adoptar medidas compartidas que encaminen a la reducción de la siniestralidad «ya sea a través de planes preventivos globales, a través de la negociación colectiva o con reivindicaciones comunes ante las administraciones».

Con motivo de la celebración, hoy 7 de octubre, de la jornada mundial del trabajo decente, los secretarios generales de CCOO y UGT, acompañados por una delegación de ambos sindicatos, han presentado en la Confederación Granadina de Empresarios una serie de propuestas «para acabar con las insoportables cifras de siniestralidad laboral en la provincia de Granada».

«Desde el sindicato mostramos nuestra más profunda indignación y preocupación por las cifras de la siniestralidad laboral, tanto grave como mortal que se está produciendo en la provincia», ha dicho el secretario general de UGT Granada, Luis Miguel Gutiérrez. En su opinión, »esta dramática situación evidencia una realidad, y es que en Granada está fallando el sistema preventivo. No podemos asumir que ir a trabajar suponga un riesgo ni para la salud ni para la vida de las personas«.

Por eso cree que obligatorio lanzar un mensaje de atención al colectivo empresarial, que es el responsable de que los centros de trabajo sean seguros y saludables según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. «Es insostenible la situación que estamos viviendo en la provincia, y es evidente que hay un incumplimiento sistemático en materia de salud laboral, ya que no se reduce el alto número de accidentes», ha añadido.

«Basta ya»

«Basta ya de mirar a otro lado, basta de jornadas interminables, empleos precarios, de trabajadores que por miedo al despido no reclaman condiciones seguras. Basta ya de subcontratación, de cargas de trabajo inasumibles, de objetivos imposibles de cumplir», ha relatado. También, ha advertido del peligro que supone ahorrar costes en seguridad o no tomarse en serio la formación en prevención de riesgos laborales. «Basta ya de encogerse de hombros y de cubrir el expediente con la documentación que elabora un servicio de prevención ajeno a la empresa y que se convierte en papel mojado», ha concluido.

Por su parte, el secretario general de CCOO Granada, Daniel Mesa, ha asegurado que la cultura preventiva no puede ser entendida como un mero trámite administrativo sino que debe ser el eje central de toda política empresarial. «La mejor inversión para una empresa granadina hoy no es reducir bajas a golpe de mutua, sino garantizar entornos laborales seguros, jornadas razonables, plantillas suficientes y una cultura preventiva real», ha explicado Mesa a las puertas de la CGE. Se trata, en su opinión, de anticiparse a los problemas, identificar los riesgos, formar al personal y adaptar los procesos productivos para hacerlos más seguros.

El responsable provincial de CCOO se ha referido, además, al «efecto sindicato» que corrobora el hecho de que las condiciones de trabajo «mejoran sustancialmente en las empresas con presencia sindical, con propuestas como reducir la proporción de personas trabajadoras más veteranas en ocupaciones de alta siniestralidad». Los datos de su informe lo dejan claro: la mayoría de los accidentes laborales ocurren en empresas sin representación sindical y »está demostrado que la existencia de comités de empresa o delegados de prevención reduce de forma notable los riesgos y accidentes«.

Asimismo, Mesa (CCOO) ha hecho hincapié en que el debate sobre la siniestralidad laboral en Granada no debe girar en torno a los costes del absentismo, sino en torno a la vida de las personas trabajadoras. «Invitamos a la CGE a pasar de la queja al compromiso, de la preocupación a la acción». Mesa ha apuntado también que, durante la visita a la CGE, los representantes de la patronal le han trasladdo su disposición para buscar esos espacios de encuentro y trabajo que reclaman los sindicatos para poner freno a la siniestralidad laboral.