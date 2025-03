Los sindicatos se plantan ante la Junta en la implantación de la mayor reforma judicial en 40 años

Toda la representación sindical de la Administración de Justicia de Andalucía, CSIF, STAJ, SPJ-USO, UGT y CC.OO, se ha levantado de la mesa ... de negociación de la implantación de la nueva ley de eficiencia judicial, que se aplicaba en tres fases en este 2025. Los sindicatos consideran «que no se dan las condiciones para seguir negociando con la Consejería de Justicia de la Junta, la implantación de los nuevos Tribunales de Instancia en nuestra comunidad.

​En un comunicado señalan que el consejero, José Antonio Nieto, «ningunea y trata de forma injusta y desleal al colectivo de funcionarios y funcionarias de la Junta de Andalucía, que pasa por ser el más productivo y el que soporta una mayor carga de trabajo en todo el territorio nacional junto con el de la comunidad de Canarias».

«​Tras la confirmación de que Andalucía es ya la única comunidad autónoma donde no se ha producido una negociación retributiva para implicar a su colectivo en el nuevo modelo de implantación de los tribunales de instancia, entendemos que no podemos seguir negociando una RPT en la que la Administración pretende convalidar las retribuciones actualmente existentes, sin incremento alguno, como sí se ha hecho en el resto de ámbitos», añaden en el escrito.

«La Consejería de Justicia, en un nuevo alarde de prepotencia, ha dado por negociadas las más de 70 RPTs de los nuevos tribunales de instancia incluidos en la primera fase de implantación. Todo ello sin propuesta de incremento retributivo a pesar de que venimos reclamando desde hace meses e incluso años», aseguran.

​«Los cinco sindicatos de Justicia representativos en Andalucía hemos advertido a la Secretaría General de Justicia que no volveremos a sentarnos en la mesa de negociación mientras no contemos con una propuesta retributiva justa, que no nos relegue al último puesto en materia salarial, a pesar de ser la comunidad con mayor carga de trabajo», concluyen.