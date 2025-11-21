Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Trabajadoras en un almacén de espárragos en el Poniente. Pepe Marín

Los sindicatos llaman a la huelga para paralizar los almacenes hortofrutícolas

UGT, CC OO y CSIF convocan paros a partir del 5 de diciembre en un intento de presionar a Ecohal y Cooperativas Agroalimentarias para desbloquear el convenio del manipulado

Mercedes Navarrete

Mercedes Navarrete

Granada

Viernes, 21 de noviembre 2025, 18:04

Comenta

Los sindicatos, CCOO Industria, UGT FICA Granada y CSIF Granada han llamado a los más de 9.000 trabajadores -en este caso la mayoría son ... mujeres- del sector del manipulado y envasado de frutas, hortalizas y patata a secundar una huelga general que intentará paralizar los almacenes, en plena campaña en el caso de la Costa granadina. El calendario de movilizaciones, que comenzó con una manifestación secundada por varios miles de trabajadores el domingo 16 de noviembre en Motril, pretende presionar a la patronal, representada por Ecohal Granada y Cooperativas Agroalimentarias Granada, para avanzar en la negociación del convenio colectivo del muanipulado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Le roban el coche a punta de navaja en Fuente Vaqueros: «Me quedé tirada en la oscuridad»
  2. 2 «La patología del manguito rotador es muy frecuente a partir de los 40 años»
  3. 3 Los meteorólogos señalan las localidades de Granada con nevadas inminentes y frío polar
  4. 4 El restaurante de la Alpujarra que ofrece «vistas mágicas, buena comida y un ambiente único»
  5. 5 La Guardia Civil alerta de una estafa detectada en Granada de falsos comerciales a domicilio
  6. 6 Un helicóptero retira los restos de la obra en el refugio Elorrieta de Sierra Nevada
  7. 7 Vendido el cuadro de la Alhambra más caro de la historia
  8. 8 El pueblo de de Granada de 30 habitantes donde desaparecieron sus bares, tiendas, molinos y fábrica de aguardiente
  9. 9

    Vuela de Japón a España para denunciar que su expareja la amenazaba desde Granada
  10. 10

    Francisco Herrera, Francisco Liébana, Juan Górriz y Nicola Bellomo de la UGR, en el top mundial de los más citados

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Los sindicatos llaman a la huelga para paralizar los almacenes hortofrutícolas

Los sindicatos llaman a la huelga para paralizar los almacenes hortofrutícolas