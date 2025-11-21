Los sindicatos llaman a la huelga para paralizar los almacenes hortofrutícolas

Los sindicatos, CCOO Industria, UGT FICA Granada y CSIF Granada han llamado a los más de 9.000 trabajadores -en este caso la mayoría son ... mujeres- del sector del manipulado y envasado de frutas, hortalizas y patata a secundar una huelga general que intentará paralizar los almacenes, en plena campaña en el caso de la Costa granadina. El calendario de movilizaciones, que comenzó con una manifestación secundada por varios miles de trabajadores el domingo 16 de noviembre en Motril, pretende presionar a la patronal, representada por Ecohal Granada y Cooperativas Agroalimentarias Granada, para avanzar en la negociación del convenio colectivo del muanipulado.

La huelga se ha convocado para los días 5, 7, 8, 19, 22 y 23 de diciembre de 2025, y afectará todos los turnos: mañana, tarde y noche en todas las empresas adheridas al convenio, según informan los sindicatos en una nota conjunta.

Los sindicatos denuncian la «falta de responsabilidad e inmovilismo» de la patronal que, en su opinión, está bloqueando la negociación del convenio colectivo, «negándose a compensar el IPC de 2024 y lo que va de 2025 y proponiendo la eliminación de derechos fundamentales como el complemento de incapacidad temporal de los tres primeros días de baja».

«El sector sigue altamente precarizado, con salarios de referencia al Salario Mínimo Interprofesional, mientras las empresas registran beneficios crecientes, provocando pérdida de poder adquisitivo para las trabajadoras y trabajadores», alegan los sindicatos

En estos momentos, la campaña de hortofrutícolas en la Costa granadina está en un punto álgido por lo que el éxito de una huelga que logre paralizar los almacenes podría suponer un grave impacto en las empresas. «La irresponsabilidad de la patronal está poniendo en riesgo la actividad del sector, y a pesar de la manifestación multitudinaria e histórica, del pasado viernes no ha mostrado movimiento formal alguno, evidenciando su negativa al diálogo y al acuerdo justo», alegan los sindicatos.

Los sindicatos han hecho un llamamiento a la participación de todos los trabajadores del sector para exigir «un convenio digno y justo». UGT, CCOO y CSIF reafirman su compromiso de mantener la huelga y movilizaciones necesarias «hasta lograr avances reales en la negociación del convenio colectivo».