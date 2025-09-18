Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
IDEAL

Los sindicatos se levantan de la mesa de negociación con la Junta a dos meses de la reorganización judicial

La reunión estaba convocada para abordar las Relaciones de Puestos de Trabajo de la última fase de implantación de los tribunales de instancia

Pilar García-Trevijano

Pilar García-Trevijano

Granada

Jueves, 18 de septiembre 2025, 13:40

Los sindicatos se levantan de la mesa de negociación conformada con la Junta de Andalucía para la aplicación de la nueva y última fase de ... la reorganización judicial prevista en diciembre, que en Granada afectará a los juzgados de la capital y Motril. SPJ-USO, CSIF, STAJ y UGT tomaron la decisión después de que la Consejería de Justicia no presentara «medidas concretas» encaminadas a aumentar la retribución de los funcionarios a través de su productividad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Traumatóloga Geek: la doctora granadina que ha revolucionado las redes y la medicina
  2. 2 Identifican a un conductor que se estampó en una rotonda en Albolote y se dio a la fuga
  3. 3 El recorrido de la procesión de la Virgen de las Angustias en Granada este 2025
  4. 4

    Denuncian inseguridad por un vecino conflictivo en Albolote
  5. 5

    La ciudad, llena de doctores en el mayor evento médico del país
  6. 6 Vuelca un coche tras un choque en el cruce entre Arabial y el Camino de Purchil
  7. 7

    Cultura tumba la conversión en hotel de la antigua sede de la Junta en Gran Vía
  8. 8 Sánchez anuncia una rebaja de las horas lectivas del profesorado que ya se aplica
  9. 9 El aviso de la Policía Local de Santa Fe por una estafa que está circulando
  10. 10 El vídeo que muestra a dos jóvenes realizando pintadas en un muro del Albaicín

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Los sindicatos se levantan de la mesa de negociación con la Junta a dos meses de la reorganización judicial

Los sindicatos se levantan de la mesa de negociación con la Junta a dos meses de la reorganización judicial