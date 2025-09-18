Los sindicatos se levantan de la mesa de negociación con la Junta a dos meses de la reorganización judicial

Los sindicatos se levantan de la mesa de negociación conformada con la Junta de Andalucía para la aplicación de la nueva y última fase de ... la reorganización judicial prevista en diciembre, que en Granada afectará a los juzgados de la capital y Motril. SPJ-USO, CSIF, STAJ y UGT tomaron la decisión después de que la Consejería de Justicia no presentara «medidas concretas» encaminadas a aumentar la retribución de los funcionarios a través de su productividad.

La reunión estaba convocada para la negociación de las Relaciones de Puestos de Trabajo de los Partidos Judiciales de la fase III de implantación de los tribunales de instancia. «En esta nueva reunión la Administración ha traído un nuevo documento que incluye únicamente una propuesta de indicadores para medir la productividad de manera individual. La primera impresión que tenemos de este documento, del que no se nos ha dado traslado previo, es que es una propuesta poco clara con unos criterios e indicadores difíciles de cuantificar y valorar, y de llevarse a la práctica, será una carga para las delegaciones provinciales que serán incapaces de evaluar el cumplimiento de esos indicadores por cada funcionario», manifiestan los sindicatos.

No obstante, señalan que la administración se ha mostrado flexible y abierta a modificar esos criterios. Esta era la cuarta reunión que celebra el grupo de trabajo desde su constitución en mayo y el abandono de la mesa se produce «sin perjuicio de volver a la misma en cuanto la consejería presente una propuesta económica real y decente».

Cabe destacar que en julio entró en vigor la primera fase de la nueva ley de eficiencia judial, que se saldó con la puesta en marcha de siete Tribunales de Instancia en Almuñécar, Baza, Guadix, Huéscar, Loja, Órgiva y Sante Fe y 165 Oficinas de Justicia en el Municipio (los antiguos juzgados de paz). La nueva ley supone la mayor reforma estructural de la Justicia en cuarenta años. Los tribunales de instancia, sustituyen al modelo anterior de juzgados unipersonales.