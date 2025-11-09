Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El sindicato Fetico firma su adhesión a la candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha destacado que la candidatura «sigue fortaleciéndose día a día gracias al respaldo de asociaciones, entidades y vecinos comprometidos con su ciudad»

Europa Press

Domingo, 9 de noviembre 2025, 16:07

La Confederación Sindical Independiente Fetico ha firmado su adhesión a la candidatura de Granada para convertirse en Capital Europea de la Cultura en 2031 y, ... con esta firma, el sindicato se une a la iniciativa que impulsa la cultura «como motor de desarrollo y cohesión social en la ciudad».

