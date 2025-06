La sincera confesión de Saiko a Broncano en La Revuelta: «Toqué fondo y perdí la ilusión por todo»

C. L. Jueves, 5 de junio 2025, 09:56 Comenta Compartir

El cantante granadino Saiko reapareció este miércoles en público tras un tiempo apartado del foco mediático. El artista de Armilla lo hizo en La Revuelta, el programada de TVE que conduce David Broncano. Allí dio, en primicia, algunas fechas importantes de su nuevo horizonte profesional. Al concierto previsto para el 4 de julio en el centro comercial Nevada de su Armilla natal suma nuevas fechas importantes: este viernes 6 de junio estrena single y el 20 de este mes verá la luz su nuevo disco.

Sobre su retiro temporal, Saiko reconoció que «han pasado muchas cosas, ha sido como una montaña rusa porque el éxito fue muy rápido», explicó el granadino en el programa. «Decidí tomarme un tiempo por mi salud, porque no me encontraba bien», reveló el cantante, que apuntoó que tocó «fondo». «Era mucha presión y muchas cosas por hacer. Acabé perdiendo la ilusión, no solo de la música, sino de todo», se sinceró durante su charla con David Broncano, que agradeció que hablara de los problemas de salud metal en público.

Saiko: "Esta es la primera vez que aparezco en público. Me aparté porque empecé a perder la ilusión por todo, no solo por la música. No tenía ánimo de nada y me quité del ojo público" ¿De qué importa el éxito, la fama y los números cuando uno se encuentra mal? 🫂 Gracias por… pic.twitter.com/vlgf8x6uMT — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) June 4, 2025

El artista volvía porque le apetecía, pero había cambios: «Ahora me siento más Miguel Cantos -su nombre real-, que Saiko, estoy haciendo mi vida normal, vivo en mi casa, y me he sacado el carnet del coche». El motivo de reaparecer en el programa era simple. «Es un programa que me gusta, porque es espontáneo, por eso he aparecido en público aquí por primera vez», aseguró.

Saiko también reveló un cambio más, que parecía más un alivio. «¿Sigues teniendo el mismo manager?», le preguntaba el presentador. «No, he cambiado gracias a Dios», contestó, riéndose. «El de antes no te estaba encantando», interpretó David. «Bueno, ya está», cerró el tema el cantante.

El artista granadino llegó a La Revuelta cargado de sorpresas. Le regaló a Broncano una camiseta con su cara y la del presentador cuando era un adolescente: «Mira que llevamos tiempo viendo la foto de Broncano choni pero por fin hemos dado con el parecido razonable de verdad», señalaba después el programa en sus redes sociales.

También sobre las preguntas clásicas de La Revuelta, dinero en el banco y relaciones sexuales en los últimos 30 días, Saiko soprendió a Broncano: «¿Qué prefieres, que te responda las preguntas o la caja misteriosa?», espetó Saiko mientras acariciaba una caja que llevaba consigo. El presentador se decantó por la caja misteriosa y en su interior había un título nobiliario enmarcado: Lord David Broncano.