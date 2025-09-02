Quién es Silvia Membrive, primera decana del Colegio de Economistas de Granada

La economista, asesora fiscal, experta en concursal y 'controller de gestión' (ejecutiva externa que se encarga de la gestión integral y el control de las ... finanzas en empresas) Silvia Membrive es la primera decana del Colegio de Economistas de Granada y el rostro que representa a los más de seiscientos economistas granadinos colegiados.

El pasado 29 de julio, la candidatura que lideraba Membrive, llamada 'Savia nueva', lograba imponerse a la de 'Pepe Costes' en el primer proceso electoral disputado en doce años y probablemente el más reñido de la historia reciente del colegio. Ganar ha sido complicado pero Membrive es plenamente consciente de que lo verdaderamente difícil viene ahora: quiere revolucionar el colegio desde la base y modernizarlo inyectándole energía, utilidad y reforzando su vocación de servicio tanto para los colegiados como para la sociedad.

«He sido vicedecana los últimos cuatro años y tenía claro que el Colegio necesitaba cambios estructurales y yo tengo ideas para llevarlos a cabo.», asegura a IDEAL esta profesional, con una trayectoria brillante y las ideas muy claras. Membrive (Granada, 1970) hizo la diplomatura en Empresariales y la Licenciatura en ADE por la UGR y tras formarse en una aseoría durante cinco años, fundó en 1998 su propia empresa, Membrive Asesores.

Pasión por los números

Que su pasión eran los números lo supo desde muy pequeña. Es la primera economista de una familia con padre empleado de Telefónica y madre ama de casa. «Estoy donde estoy por mi esfuerzo, pero primero por el suyo», dice orgullosa de sus padres.

Membrive Asesores es un despacho experto en fiscalidad y también asesora a las empresas en el tema laboral. Además tiene varias sociedades dedicadas a la parte económica de los concursos de acreedores y ha llevado importantes procesos en Granada. Una de las funciones con las que más disfruta es la de 'controller general' asesorando a las pymes que no cuentan con grandes departamentos financieros. Además es profesora del Master de fiscalidad y MBA en el colegio de Economistas, y de auditoría en la UGR.

Asume como algo natural haberse convertido en la primera mujer decana del Colegio de Economistas de Granada. Está acostumbrada a romper techos de cristal. Es vicepresidenta de Andel Sevilla, una empresa de comercio al por mayor de recambios de automoción, y pertenece al consejo de administración de Andel Portugal. «El techo de cristal se rompe trabajando. Yo he nacido para esto, me encanta lo que hago y me compensa», asevera Membrive, que es madre de dos hijos universitarios.

Como empresaria 24/7 su dedicación es plena al trabajo, pero aún saca tiempo para sus aficiones: el pádel, la bici de montaña y disfrutar con sus amigos. Ahora, además, está dispuesta a coger el pico y la pala para revitalizar el Colegio de Economistas de Granada junto a un gran equipo de «prestigiosos profesionales», según subraya, con Emilio Palomar como vicedecano. Quieren que el Colegio coja fuerza como una voz de referencia económica en Granada, actualizar la oferta formativa para que sea útil para los colegiados e incrementar la visibilidad institucional y social del Colegio. Membrive lo tiene claro: «Mi colectivo y mi profesión merecen que le dedique unos años de mi vida».