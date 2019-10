Siete personas le dan una paliza por 20 euros y un móvil «viejo» en calle Elvira Los supuestos responsables del atraco suelen actuar en la calle Elvira y están siendo investigados por la Policía Nacional SERGIO GONZÁLEZ HUESO Granada Viernes, 11 octubre 2019, 01:14

«Es frustrante que un chaval joven que contribuye a tener una sociedad mejor se encuentre con otros de su edad que se dedican a hacer todo lo contrario». Con esta frase resume Margarita el sentimiento de impotencia y confusión que existe desde el pasado lunes 30 de septiembre en el barrio del Albaicín. Uno de los suyos, un chaval de 21 años, recibió esa madrugada una brutal paliza de siete personas. Y todo por un botín bastante ridículo: 20 euros y un móvil «viejo».

El relato contado por la víctima y confirmado por la Policía Nacional es el siguiente. Esta persona pertenece a un grupo scout. Tanto él como sus compañeros suelen colaborar en las fiestas del barrio de San Miguel Alto montando una barra. Con el dinero que sacan pagan los campamentos a los que después se apuntan muchos menores. El último día de la celebración, el pasado domingo 29, tras cerrar la barra y desmontarla alrededor de las 23 horas, este joven acudió al lugar en el que trabaja, situado en la calle Elvira. De allí se fue con un amigo a tomar algo a un famoso establecimiento de ocio nocturno ubicado en la calle Santa Bárbara. Eran ya altas horas de la madrugada. La Policía confirma que alrededor de las cuatro de la mañana, ya en la calle, el joven fue abordado por siete personas, todas magrebíes, cuya intención no era otra que robarle.

«Iba a entrar en la discoteca cuando noté que alguien me cogía por el cuello y aprovechando que no podía moverme otros me quitaron la riñonera», explica. En ella tenía toda la documentación y algo de dinero: los 15 euros que acababa de ganar en el trabajo y otros cinco que había guardado. En total, 20 euros y un teléfono móvil que tenía ya dos años y no era «ni mucho menos» de alta gama, dice. Una vez que le quitaron las cosas todos salieron a correr. Y él comenzó a seguirles sin darse cuenta de que detrás de él tenía aún al que le había cogido del cuello previamente. La víctima señala que recibió de manera sorpresiva una patada en la espalda mientras corría. «Caí de boca, lo que aprovecharon los demás para darse la vuelta y darme una paliza», añade.

Los golpes fueron repetidos y le causaron varios hematomas en el rostro, codo y pie, que se lo tuvieron que vendar por una fuerte luxación. «Me dieron bien», cuenta con resignación este chaval, que tuvo que permanecer 24 horas en observación en el hospital por el cariz de sus heridas.

En la Policía Nacional corroboran que esta persona recibió varias patadas y que fueron efectivamente siete los asaltantes. Estos individuos tienen como zona de actuación la calle Elvira y sus alrededores. También acuden a las puertas del citado establecimiento de la calle Santa Bárbara, donde habrían perpetrado más robos con violencia últimamente. Todos ellos están siendo ahora mismo buscados por las fuerzas policiales, que son conocedoras de la correrías de un grupo que está organizado y entre el que hay algún que otro menor.

El presidente de la asociación de vecinos del Albaicín, Antonio Jiménez, explica que los problemas en esta calle de su barrio están a la orden del día. Alerta al Ayuntamiento de que se requiere más vigilancia para acabar con unos sucesos que tienen atemorizados a toda esta zona. «Estamos cansados de que no nos hagan caso pero no podemos seguir así», explica este vecino, que invita a la Policía a que, en vez de contabilizar las denuncias, dé a conocer el número de llamadas que reciben por parte de unos ciudadanos que se manifiestan hartos por la inseguridad que hay.