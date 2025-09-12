Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Paseo de Cartuja. Pablo Rodríguez

Siete calles de la capital serán reasfaltadas al final de octubre

El Ayuntamiento aprovechará las obras para instalar lomos de asno en Camino de San Antonio, Paseo de Cartuja y Camino de Camaura

Pablo Rodríguez

Pablo Rodríguez

Granada

Viernes, 12 de septiembre 2025, 16:42

Siete calles de la capital nazarí serán reasfaltadas a finales de octubre, según informó este viernes el primer teniente de alcalde y portavoz municipal Jorge ... Saavedra. Se trata de vías como Camino de San Antonio, Paseo de Cartuja, Avenida de Andalucía, Manuel Garzón, Poetisa Handuna, Cirujano Abul Qasim y Camino de Camaura, que estrenarán calzada nueva al terminar los trabajos.

