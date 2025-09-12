Siete calles de la capital serán reasfaltadas al final de octubre

Siete calles de la capital nazarí serán reasfaltadas a finales de octubre, según informó este viernes el primer teniente de alcalde y portavoz municipal Jorge ... Saavedra. Se trata de vías como Camino de San Antonio, Paseo de Cartuja, Avenida de Andalucía, Manuel Garzón, Poetisa Handuna, Cirujano Abul Qasim y Camino de Camaura, que estrenarán calzada nueva al terminar los trabajos.

Según señaló el dirigente tras la celebración de la junta de gobierno local en la que se aprobó el expediente, las obras se van a llevar a cabo el mes próximo por parte de la concejalía de Mantenimiento, que ha aprobado una modificación de las partidas destinadas a las obras de mejora y conservación asfáltica. En concreto, como resaltó, el presupuesto dirigido a estas mejoras ha aumentado en 240.000 euros, lo que permitirá que las actuaciones puedan efectuarse de inmediato.

Saavedra explicó que las calles en las que se van a intervenir se han elegido a partir de las demandas vecinales, que venían reclamando desde hace tiempo que se actuara en las calzadas para solventar los problemas que presentan.

Para lograrlo, como señaló el primer teniente de alcalde, los operarios municipales van a emplear la famosa fórmula MASAI. Se trata de una mezcla asfáltica desarrollada por la Universidad de Granada hace unos años que ha revolucionado por completo su campo gracias al bajo impacto contaminante que ofrece su elaboración, que se realiza a una temperatura máxima de 140 grados. Esto facilita su colocación en frío y, además, proporciona una mayor resistencia a la fatiga y a las deformaciones plásticas que las mezclas que se hacían antes de su creación.

Lomos de asno

En paralelo a los trabajos de reasfaltado, según informó el portavoz municipal, el área de Mantenimiento va a aprovechar las intervenciones para la instalación de nuevos lomos de asno en tres de las calles afectadas. Se trata de Camino de San Antonio, Paseo de Cartuja y Camino de Camaura, vías en las que se habían advertido problemas de exceso de velocidad por parte de los conductores.

Como recordó Saavedra, en los últimos años, los vecinos han solicitado de forma insistente medidas para reducir el riesgo de estas malas prácticas, lo que ha motivado que el Ayuntamiento se haya visto en la obligación de instalar estos controladores.

Así, estas tres vías se unen a Camino de Caicena y Joaquina Eguaras, donde ya se anunció la instalación de lomos de asno en mayo pasado.