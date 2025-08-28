Sierra Nevada florece en el Paseo de los Tristes

Desde el Paseo de los Tristes no se divisa la silueta del Veleta. Para eso hay que ganar altura y subir al Mirador de San ... Nicolás, donde se abre el telón majestuoso de Sierra Nevada, un paisaje que se transforma con cada estación.

Lo que sí se puede contemplar estos días en este emblemático paseo son algunas de las flores más singulares de la sierra, recreadas en esculturas de gran formato. Son las protagonistas de la campaña 'Orgullosos de nuestras flores de Sierra Nevada', una iniciativa de Lanjarón, la marca de agua mineral de Danone, que tras su presentación en marzo en el Albaicín y su recorrido por varias capitales andaluzas, regresa ahora a los pies de la Alhambra.

Estas piezas artísticas representan especies en peligro crítico de extinción, como la manzanilla de Sierra Nevada, el narciso, la cineraria o la tirañuela. La instalación forma parte de un proyecto más amplio que persigue la conservación de estas plantas únicas. En colaboración con la Junta de Andalucía, el Departamento de Botánica de la Universidad de Granada y Cetursa, la Fundación Lanjarón prevé reintroducir 1.300 ejemplares en su entorno natural.

La iniciativa tendrá una duración mínima de tres años y se articula en varios ejes: reforzar las poblaciones de las especies amenazadas, proteger los hábitats esenciales para el narciso y fomentar la sensibilización ambiental mediante actividades en el Parque Nacional y en el Jardín Botánico de Granada, implicando activamente a la ciudadanía.

La actriz Paz Vega, embajadora del proyecto, apela a la importancia de conservar este ecosistema único, declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO, que alberga el 39,3 % de las especies vegetales de España, con más de 2.350 variedades, de las cuales 123 están amenazadas.

Las esculturas, acompañadas de códigos QR que permiten conocer a fondo estas especies, permanecerán en el Paseo de los Tristes hasta el 1 de septiembre.