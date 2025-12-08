Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Ambiente en la estación de esquí este fin de semana IDEAL

Sierra Nevada calienta motores durante el puente para recibir la Navidad

La Asociación de Empresarios vive «con ganas» los festivos tras dos años sin disfrutar de esta fecha

Sandra Martínez

Sandra Martínez

Lunes, 8 de diciembre 2025, 18:44

Sierra Nevada «calienta motores» con el puente de diciembre de cara a las vacaciones de Navidad. Así lo ha asegurado el presidente de la Asociación ... de Empresarios de la estación de esquí, Ordoño Vázquez, que ha explicado que el fin de semana se ha vivido «con muchas ganas». La estación de esquí no pudo disfrutar de estas jornadas los dos años anteriores porque aún no se había abierto a los visitantes por las condiciones meteorológicas. «Ha sido muy positivo, la ocupación ha estado entre el 50% y el 85% en muchos casos», ha señalado.

