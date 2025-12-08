Sierra Nevada calienta motores durante el puente para recibir la Navidad

Sierra Nevada «calienta motores» con el puente de diciembre de cara a las vacaciones de Navidad. Así lo ha asegurado el presidente de la Asociación ... de Empresarios de la estación de esquí, Ordoño Vázquez, que ha explicado que el fin de semana se ha vivido «con muchas ganas». La estación de esquí no pudo disfrutar de estas jornadas los dos años anteriores porque aún no se había abierto a los visitantes por las condiciones meteorológicas. «Ha sido muy positivo, la ocupación ha estado entre el 50% y el 85% en muchos casos», ha señalado.

Cetursa, la empresa pública que gestiona Sierra Nevada, ha añadido que la oferta esquiable ha sido de 20 kilómetros de pistas concentradas en las zonas de Borreguiles y Rio, diez remontes operativos para dar servicio a esas pistas y una gran animación en las zonas para no esquiadores.

El puente arrancó el sábado con una jornada dura de desbloqueo de remontes por el fuerte episodio de humedad registrado el viernes, que provocó formaciones de hielo en los medios mecánicos, y que retrasaron la apertura de dos telesillas. La afluencia total, entre visitantes y esquiadores, ha rondado los 30.000 usuarios.

Ordoño Vázquez ha destacado la importancia que la buena calidad de la nieve y la agradable temperatura han tenido en estas jornadas. «Esperamos seguir en esta línea», ha afirmado. Este fin de semana se ha celebrado también la fiesta de inauguración en la plaza principal que, en palabras de Vázquez, «fue todo un éxito». Esperan, ahora, ver si aumenta la superficie esquiable en los próximos días.

Sierra Nevada inauguró el pasado 29 de noviembre su mejor temporada en cuatro años, ya que en los tres anteriores no pudieron arrancar hasta diciembre.

Nevadas anteriores

Las nevadas se dejaron ver a mediados de noviembre en la estación de esquí a partir de los 2.500 metros de altitud.

Cetursa puso entonces en marcha los sistemas de nieve producida en el área de Borreguiles, después del paso de la borrasca Claudia, que dejó una temperatura muy fría. Estas condiciones meteorológicas han permitido crear una base muy buena de cara a los próximos meses.

El cierre de la estación de esquí está previsto el 28 de abril, unas tres semanas más tarde que la mayoría de recintos invernales de sus características, con cien kilómetros o más de superficie esquiable como la catalana Baqueira Beret, la aragonesa Formigal y la de Grandvalira (Andorra). Esta fecha se mantendrá siempre que la nieve lo permita.