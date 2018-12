«Me siento parte de la Navidad, aunque trabajamos mucho estos días» Javier Con González es una de las muchas caras amables que estos días atienden en los puestos de la plaza Bib Rambla. / ALFREDO AGUILAR Javier Con González, Librería Sagrado Corazón | Este joven granadino vende en Bib Rambla tradicionales figuras del Belén INMA LEIVA GRANADA Domingo, 23 diciembre 2018, 09:56

Es parte imprescindible de la Navidad. Sin él, algo falta. Lo sabe bien Javier Con González, uno de los responsables de mantener cada año la tradición belenista en Granada. Este joven granadino atiende, desde hace seis años, el puesto que la librería Sagrado Corazón instala en la plaza Bib Rambla para todos aquellos que buscan unas cuantas figuras del belén que añadir a su trabajada composición. Las hay de todos los gustos. Y formas. Más grandes, más pequeños, de cerámica, de madera... Lo mejor es pasarse por allí, de 11 a 14 y de 17 a 21.30 horas.

-¿No hay Navidad sin belén?

-Por supuesto que no. Es imprescindible.

-En su caso, además, es una tradición familiar.

-Sí, llevamos seis años en los puestos que se instalan en la plaza Bib Rambla, pero en la librería Sagrado Corazón, donde también vendemos tradicionales figuras, más de cien años. Soy la cuarta generación.

-¿Qué es lo que no puede faltar en un Nacimiento, además del Misterio, claro?

-El ángel, la mula, los pastores adorando al niño Jesús... y todo aquello que la gente quiera poner.

-Para gustos, colores.

-Sí, sí, y figuras. Hay de lo que quieras. Nosotros, por ejemplo, hemos vendido mucho este año la pastora embarazada, los pollitos saliendo del huevo... ¡Tenemos hasta ratas!

-Nunca se acaba de montar el Belén...

-No. (Risas). Sabes cuando empiezas, pero nunca cuando terminas.

-¿Hay afición belenista en Granada?

-Sí, muchísima. A la gente le gusta montar un Belén bonito en casa. Es más, disfruta haciéndolo.

-¿Es una afición cara?

-Hay de todos los precios, depende mucho de lo que te quieras gastar en cada pieza y del espacio que tengas, porque eso también influye bastante.

-¿En qué sentido?

-Si tu belén lo componen piezas de diez centímetros, tendrás más espacio para ir añadiendo con el tiempo las que quieras. Si son más grandes, el espacio se reduce considerablemente.

-Es el sexto año que participan en la feria de artesanía que se instala en Bib Rambla. ¿Os ayuda este tipo de iniciativas?

-Es un plus más, sí.

-Pero también supone más trabajo estos días.

-Así es. Estos días disfrutamos poco porque trabajamos todos los días, de lunes a domingo.

-Además de montar el Belén, ¿qué es lo que más le gusta de la Navidad?

-Esa alegría que hay en el ambiente, los reencuentros familiares... Me siento parte de la Navidad. Es más, si no estuviéramos estos días en la plaza Bib Rambla, no sería lo mismo.