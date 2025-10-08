Show must go on: Leyendas del Rock en Baza

IDEAL Miércoles, 8 de octubre 2025, 17:19 | Actualizado 17:26h. Compartir

La ciudad de Baza y toda su comarca se prepara para una experiencia musical inolvidable con la segunda edición de «Leyendas del Rock». Este festival, que promete un despliegue de talento y energía, se llevará a cabo el próximo 11 de octubre a partir de las 22:00h en el Recinto Ferial de Baza. Los amantes del rock están de enhorabuena, ya que podrán disfrutar de algunas de las mejores bandas tributo que rinden homenaje a los grandes íconos de la música y entradas a un precio exclusivo en Oferplan Granada de IDEAL.

En esta ocasión, el cartel destaca a The Replicants, quienes traerán el espíritu de la inigualable Tina Turner. La «Reina del Rock & Roll», reconocida por su poderosa voz, no solo cautivó a su público con éxitos icónicos, sino que también dejó un legado de energía y carisma en el escenario. Su influencia perdura como un símbolo de resiliencia e independencia, y The Replicants se encargará de revivir esa magia en Baza.

Por otro lado, los asistentes también tendrán la oportunidad de disfrutar de Whole Lotta Dand, una banda tributo a Led Zeppelin. Considerados pioneros en el hard rock y el heavy metal, Led Zeppelin revolucionó la música con su innovador estilo que fusionaba blues, rock y folk. Whole Lotta Dand promete llevar a los oyentes a un viaje musical lleno de virtuosismo instrumental y grandes clásicos que han marcado generaciones.

No puede faltar en la noche la presentación de The Gospel of Queen, quienes rendirán homenaje a la legendaria banda británica Queen. Con un enfoque único que mezcla rock, ópera y pop, Queen, liderada por el inolvidable Freddie Mercury, dejó una huella imborrable en la historia de la música. The Gospel of Queen traerá a Baza los temas más emblemáticos que han resonado en estadios alrededor del mundo.

El festival «Leyendas del Rock» se perfila como un punto de encuentro para los entusiastas del género y una celebración de la música que ha dejado una marca indeleble en la cultura popular. La noche estará iluminada por estrellas y leyendas del rock que harán vibrar a todos los presentes. No te pierdas esta oportunidad de vivir una noche mágica donde el rock vibrará en cada rincón de Baza. ¡El Show Must GO ON!

