Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Planes

Show must go on: Leyendas del Rock en Baza

Este sábado algunas de las mejores bandas tributo que rinden homenaje a los grandes íconos de la música llegan al Recinto Ferial

IDEAL

Miércoles, 8 de octubre 2025, 17:19

La ciudad de Baza y toda su comarca se prepara para una experiencia musical inolvidable con la segunda edición de «Leyendas del Rock». Este festival, que promete un despliegue de talento y energía, se llevará a cabo el próximo 11 de octubre a partir de las 22:00h en el Recinto Ferial de Baza. Los amantes del rock están de enhorabuena, ya que podrán disfrutar de algunas de las mejores bandas tributo que rinden homenaje a los grandes íconos de la música y entradas a un precio exclusivo en Oferplan Granada de IDEAL.

En esta ocasión, el cartel destaca a The Replicants, quienes traerán el espíritu de la inigualable Tina Turner. La «Reina del Rock & Roll», reconocida por su poderosa voz, no solo cautivó a su público con éxitos icónicos, sino que también dejó un legado de energía y carisma en el escenario. Su influencia perdura como un símbolo de resiliencia e independencia, y The Replicants se encargará de revivir esa magia en Baza.

Por otro lado, los asistentes también tendrán la oportunidad de disfrutar de Whole Lotta Dand, una banda tributo a Led Zeppelin. Considerados pioneros en el hard rock y el heavy metal, Led Zeppelin revolucionó la música con su innovador estilo que fusionaba blues, rock y folk. Whole Lotta Dand promete llevar a los oyentes a un viaje musical lleno de virtuosismo instrumental y grandes clásicos que han marcado generaciones.

No puede faltar en la noche la presentación de The Gospel of Queen, quienes rendirán homenaje a la legendaria banda británica Queen. Con un enfoque único que mezcla rock, ópera y pop, Queen, liderada por el inolvidable Freddie Mercury, dejó una huella imborrable en la historia de la música. The Gospel of Queen traerá a Baza los temas más emblemáticos que han resonado en estadios alrededor del mundo.

El festival «Leyendas del Rock» se perfila como un punto de encuentro para los entusiastas del género y una celebración de la música que ha dejado una marca indeleble en la cultura popular. La noche estará iluminada por estrellas y leyendas del rock que harán vibrar a todos los presentes. No te pierdas esta oportunidad de vivir una noche mágica donde el rock vibrará en cada rincón de Baza. ¡El Show Must GO ON!

Publicidad

Top 50
  1. 1 Padul llora a Dori, la joven cofrade de 28 años fallecida en un accidente de tráfico
  2. 2 Carrefour tira el precio de la garrafa de Hojiblanca: reta al Corte Inglés en aceite de oliva virgen extra
  3. 3 Una colisión de un coche con el metro interrumpe la línea durante casi una hora entre el Zaidín y Armilla
  4. 4 Fallece Rafael Morales, uno de los padres del fútbol base en Granada
  5. 5 La histórica cafetería del Zaidín que vendía su pan a Mercadona
  6. 6 La finca a diez minutos de Granada que sale a la venta por 2 millones de euros
  7. 7

    Encuentran 15.000 euros en cocaína en el hueco del ascensor de un piso del Zaidín
  8. 8 La influencer de Almuñécar Solange Janssens correrá el Rally de Granada
  9. 9 Granada vivirá días de lluvia, tiempo inestable y temperaturas más bajas
  10. 10

    La Policía Nacional traslada su preocupación por la expansión del crimen organizado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Show must go on: Leyendas del Rock en Baza

Show must go on: Leyendas del Rock en Baza