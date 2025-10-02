Septiembre deja 1.029 nuevos parados en Granada, una subida más ligera que la del año anterior La provincia logra contener la sangría de empleo tras la temporada turística y solo pierde 45 afiliados frente a los 735 del ejercicio pasado

El mes de la vuelta a la rutina tras el verano trae consigo en Granada una tradicional subida del desempleo marcada por el final de la campaña turística de verano en la Costa. En toda la serie estadística del SEPE, no hay ni un solo mes de septiembre en el que no haya aumentado el desempleo y este de 2025, por desgracia no ha sido la excepción pero sí ha sido bastante menos malo que el año anterior tanto en las cifras de paro como las de afiliación a la Seguridad Social. La estadística publicada esta mañana por el Ministerio de Trabajo y Economía Social refleja, en concreto, un incremento de 1.029 desempleados en la provincia, una subida ligeramente más atenuada que la del año anterior cuando Granada sumó 1.300 nuevos parados.

El aumento también es más leve que el que se vivió en septiembre de 2023, especialmente duro con 1.700 parados más y va muy en línea de las que se registraron en 2022 (1.051 desempleados más) y 2021 (1.018 parados más). En total, el número de granadinos inscritos como demandantes en los servicios públicos de empleo es de 67.969 y esta es la cifra para la esperanza: el paro interanual sigue reduciéndose y es el dato más bajo para un mes de septiembre desde el año 2008 en la provincia.

La brecha

La peor noticia es que la subida del 1,54% en la provincia está por encima de la media andaluza 1,20% y agranda la brecha con el territorio nacional, donde el paro ha bajado en este mes septiembre en un 0,20%.

En cuanto a la afiliación a la Seguridad Social, la otra cara del mercado laboral, Granada no logra crear empleo en septiembre pero queda el consuelo de en este 2025 sí logra contener al menos la sangría que, por ejemplo, se vivió el año anterior, con la destrucción de 735 empleos, un 0,20% de la afiliación.

La clave de que septiembre logre salvar el tipo son los empleos creados en el sector de educación, que suma 918 nuevos afiliados por los contratos de los interinos de cara al nuevo curso y también hay un repunte importante en el sector de las actividades administrativas (+367). Por contra, los datos preocupantes llegan del sector del comercio que pierde 739 empleos y la hostelería que se deja 417 tras el fin de la campaña estival y pese a la temporada alta turística que supone septiembre en la capital.

En este septiembre de 2025, según la estadística del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Granada pierde 45 afiliados a la Seguridad Social, un 0,01% del empleo, lo que mejora notablemente la media andaluza, donde se pierde el 0,32% de la afiliación. En España se ha logrado crear empleo en septiembre, con un 0,15% de trabajadores más.

