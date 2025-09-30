Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Raquel Pérez, viuda del agente Arcos. Pepe Marín
Raquel Pérez (viuda del agente Arcos asesinado en Granada)

«Esta sentencia nos da dignidad tras siete años de calvario y humillación»

La viuda de Arcos está orgullosa de que su lucha judicial abra el camino para que las familias de otros guardia civiles como los de Barbate puedan ser resarcidos

Mercedes Navarrete

Mercedes Navarrete

Granada

Martes, 30 de septiembre 2025, 00:34

Desde que en la madrugada del 15 de octubre de 2018 el delicuente común al que perseguía arrebatara la vida del agente José Manuel Arcos, ... la viuda del guardia civil, Raquel Pérez, ha llorado lágrimas de rabia, dolor e impotencia hasta la extenuación. Este lunes, cuando le notificaban por fin la esperada sentencia de la Audiencia Nacional en la que reconocen su derecho a la indemnización, su llanto fue diferente. El lloro le ahogaba y partía el alma, apenas le dejaba hablar al otro lado del teléfono, pero también era un llanto en el que, por primera vez, además de dolor, hay un sentimiento de paz y orgullo porque «se ha hecho justicia después de siete años de calvario y humillación».

