Vista de la Audiencia de Granada, en Plaza Nueva. Pepe Marín

Seis meses de cárcel por dar un puñetazo a un enfermero que atendió a su madre

La Audiencia de Granada ha confirmado que la acusada cometió un delito de atentado al agredir a la víctima

Granada

Miércoles, 27 de agosto 2025, 16:17

La mujer padecía alzheimer y tenía la «piel muy fina». Consciente de ello, el enfermero pidió a la hija de la paciente que le sujetase ... el brazo para hacerle una extracción de sangre, pero, súbitamente, movió la mano y el profesional sanitario se vio obligado a sacar la aguja «como pudo». Como consecuencia de esa maniobra, la afectada sufrió unos arañazos en la zona del pinchazo y su hija reaccionó con violencia, según la sentencia de la Audiencia de Granada que ha confirmado una pena de seis meses de cárcel para la acusada por la comisión de un delito de atentado.

