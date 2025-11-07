Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Seis establecimientos competirán en la final de Saborea Sin Prisa Granada

· La 17ª edición de este certamen gastronómico, organizado por la Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo en colaboración con Cervezas Alhambra, ya tiene finalistas

Ideal

Viernes, 7 de noviembre 2025, 11:00

Comenta

La XVII edición de Saborea Sin Prisa Granada ya tiene finalistas. El jurado de la primera fase de este importante concurso gastronómico, organizado por la ... Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo de Granada y Cervezas Alhambra con el apoyo del Ayuntamiento de la capital, ha seleccionado por unanimidad a 6 de los 29 establecimientos participantes en la ruta gastronómica que finalizó el pasado domingo 2 de noviembre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Llega a un histórico local de Granada PrimaPrix, la tienda que vende «grandes marcas a precio de outlet»
  2. 2 Rescatan a un hombre que ha quedado atrapado tras volcar su vehículo en la A-92
  3. 3 El juzgado levanta el secreto de sumario de las oposiciones de Policía Local, donde hay 43 investigados
  4. 4 Oferta de trabajo múltiple en Granada para trabajar en la nueva tienda del Nevada
  5. 5

    Los cabecillas de la trama de las oposiciones de la Policía Local de Granada amañadas
  6. 6 Moclín llora a su primer alcalde de la democracia
  7. 7 Alejo denuncia «amenazas de muerte» tras su beso a Hormigo, jugador del Granada CF
  8. 8

    «Ese niño tiene que entrar en estas y punto. Digan lo que digan»
  9. 9 Aemet y Meteored avanzan frío invernal y lluvias inesperadas para Granada
  10. 10 La familia del menor apuñalado en Albuñol niega bullying del agresor: «Se llevaban muy bien»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Seis establecimientos competirán en la final de Saborea Sin Prisa Granada

Seis establecimientos competirán en la final de Saborea Sin Prisa Granada