Seis establecimientos competirán en la final de Saborea Sin Prisa Granada

La XVII edición de Saborea Sin Prisa Granada ya tiene finalistas. El jurado de la primera fase de este importante concurso gastronómico, organizado por la ... Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo de Granada y Cervezas Alhambra con el apoyo del Ayuntamiento de la capital, ha seleccionado por unanimidad a 6 de los 29 establecimientos participantes en la ruta gastronómica que finalizó el pasado domingo 2 de noviembre.

Los establecimientos cuyas muestras gastronómicas han sido seleccionadas y que volverán a presentarlas ante el jurado de la final del concurso son: Restaurante Al Zagal (Hotel Granada Center), D´platos Centro, Puerta Real 3 (Hotel NH Collection Granada Victoria), Seda Café (Seda Club Hotel), Restaurante Carmen de Aben Humeya y Restaurante Carmen de San Miguel.

El ganador del premio a la Mejor Muestra Gastronómica Tradicional ya ha sido designado por el jurado de esta primera fase. Se trata del «Pulpo Nazarí», de La Macetilla, elaborado por Alejandro Frías Domínguez, que recibirá como premio una dotación de 12 cajas de 24 unidades de Alhambra Reserva 1925.

El jurado ha destacado en su veredicto la gran calidad, inventiva e ingenio que las creaciones gastronómicas finalistas han demostrado, por lo que se augura una reñida competencia en la final del certamen del 20 de noviembre que, como muestra del compromiso de la marca granadina con la hostelería de su ciudad, especialmente en el año de su centenario, se celebrará en las instalaciones de la fábrica de Cervezas Alhambra. Ese día conoceremos los nombres de los tres establecimientos ganadores, que recibirán un premio económico (1.000 euros para el primero, 500 para el segundo y 300 euros para el tercero). Además, el ganador del certamen participará, como representante de Granada, en el Campeonato Nacional de Tapas que organiza Hostelería de España en Madrid Fusión 2026.

Las propuestas gastronómicas finalistas

-«Alpujarreño sin prisa – Deconstrucción e interpretación moderna del plato alpujarreño», del restaurante Al Zagal – Hotel Granada Center, obra del chef Leonardo Gallego Rodríguez.

-«Lingote de codillo asado», una creación del cocinero de D´platos Centro Jayson Herrera Simbaña.

-«Durum de pollo especiado con ras el hanout y espinacas», del restaurante Puerta Real 3 (Hotel NH Collection Granada Victoria), creado por Roberto Ramírez Oña.

-«Cordero segureño con glasa de cerveza roja y chutney de mango y yogur», de Seda Café (Seda Club Hotel), obra de su chef Rubén Castro Sánchez.

-«Mil y un cuentos de Alhambra», de Samuel Espinosa Domínguez, cocinero del restaurante Carmen de Aben Humeya.

-«Choto 2.0 - Choto con ajo y patatas», por el chef del restaurante Carmen de San Miguel Jorge Matas Comino.