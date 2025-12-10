Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Concentración en el hospital Clínico San Cecilio de Granada. Pepe Marín

El seguimiento de la huelga de médicos en Granada sube tres puntos este miércoles

El paro nacional ha obligado al SAS a cancelar casi 700 cirugías y 20.000 pruebas diagnósticas en toda Andalucía, según el consejero de Sanidad de la Junta

Sara Bárcena Hernández

Sara Bárcena Hernández

Granada

Miércoles, 10 de diciembre 2025, 13:59

Los médicos granadinos continúan movilizándose este miércoles contra el nuevo borrador del Estatuto Marco presentado por el Ministerio de Sanidad. Para exigir una regulación propia, ... ayer se concentraron en el hospital Clínico San Cecilio y hoy lo han hecho frente a Traumatología y el centro de salud de Casería de Montijo. En esta segunda jornada de las cuatro convocadas (hasta el viernes 12 de diciembre), el seguimiento de la huelga nacional ha subido tres puntos en la provincia.

