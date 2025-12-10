El seguimiento de la huelga de médicos en Granada sube tres puntos este miércoles

Los médicos granadinos continúan movilizándose este miércoles contra el nuevo borrador del Estatuto Marco presentado por el Ministerio de Sanidad. Para exigir una regulación propia, ... ayer se concentraron en el hospital Clínico San Cecilio y hoy lo han hecho frente a Traumatología y el centro de salud de Casería de Montijo. En esta segunda jornada de las cuatro convocadas (hasta el viernes 12 de diciembre), el seguimiento de la huelga nacional ha subido tres puntos en la provincia.

Hoy, un 35,11% de los médicos y facultativos que trabajan en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) en Granada han secundado el paro frente al 32,16% del primer día, según los datos oficiales ofrecidos por el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz. Por provincias, el seguimiento este miércoles en Almería es del 29,8%; en Jaén, 20,83%; en Málaga, 33,39%; en Córdoba, 29,29%; en Sevilla, 40,22%; en Cádiz, 35,77%; y en Huelva, 41,46%.

En rueda de prensa, el responsable de esta cartera ha especificado el impacto de la huelga, que ayer obligó a cancelar en toda Andalucía 36.000 consultas en atención primaria; 22.000 consultas externas; 670 cirugías, y 20.000 pruebas diagnósticas. Para Sanz, el «mayor conflicto sanitario de los últimos años» está teniendo ya «consecuencias» en la atención sanitaria que se presta en Andalucía.

«Esta no es una protesta contra las comunidades autónomas sino contra el Gobierno de Pedro Sánchez, que ha abandonado a los profesionales sanitarios y ha presentado una propuesta de Estatuto Marco improvisada, sin financiación y sin diálogo con nadie», ha defendido, para después exigir al departamento de Mónica García que «se siente de una vez por todas a negociar» y que «retire el borrador del Estatuto Marco por ser inviable».

La mayor huelga de médicos hasta la fecha avanza en plena ola de gripe y otros virus respiratorios, por lo que el consejero andaluz pide que se tomen medidas de prevención y se utilice la mascarilla en los centros sanitarios tanto públicos como privados. En este sentido, ha asegurado que los servicios mínimos están garantizados en el caso de las urgencias, los cuidados críticos y los partos «como mínimo. El resto de la actividad es propia de un domingo o festivo.