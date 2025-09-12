El sector hostelero de Granada muestra «la más firme discrepancia» sobre la prohibición de fumar en terrazas El presidente de la federación provincial teme que España sea vista como un lugar excesivamente restrictivo y se penalice frente a otras ciudades de Europa

El presidente de la Federación de Hostelería de Granada manifiesta su oposición a la prohibición de fumar en terrazas.

Ideal Viernes, 12 de septiembre 2025, 16:31 Comenta Compartir

El presidente de la Federación Provincial de Hostelería de Granada, Gregorio García, se ha manifestado acerca del la prohibición de fumar en terrazas, una medida que se enmarca en el Anteproyecto de la modificación de la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco aprobado el pasado martes en Consejo de Ministros.

«Hemos conocido con preocupación el anteproyecto que contempla la prohibición de fumar en las terrazas de bares y restaurantes, y quisiéramos manifestar nuestra más firme discrepancia con esta medida», ha subrayado. «En primer lugar, creemos que la eficacia de esta prohibición va a ser muy limitada. Es probable que, en lugar de reducir realmente la exposición al humo, los fumadores se trasladen a espacios cerrados como viviendas u otros interiores no regulados, lo que a la postre podría aumentar los riesgos para la salud, especialmente de los convivientes», ha añadido.

Asimismo sostiene que existe el peligro de que la prohibición favorezca el consumo desordenado en los accesos a las terrazas, en zonas no adecuadas, con residuos y molestias para vecinos y el entorno urbano, «lo cual deteriora el paisaje urbano y la convivencia».

«En segundo lugar, consideramos que ya existe en Granada una convivencia razonable entre fumadores y no fumadores en terrazas al aire libre: la mayoría de establecimientos han adoptado buenas prácticas, y los clientes comprenden las normas de respeto mutuo», sostiene García. Por ello, considera que imponer una prohibición «estricta sin matices» ignora la realidad y los esfuerzos que hacen los hosteleros.

«También nos preocupa enormemente que se pretenda cargar al hostelero con la responsabilidad de vigilante: no somos policías», asevera. «No podemos estar pendientes de que cada cliente no encienda un cigarrillo, y menos aún asumir sanciones si alguien incumple la norma por desconocimiento, descuido o por visitantes extranjeros que no estén al tanto. Nos parece injusto que la responsabilidad directa recaiga sobre nosotros», añade.

Desde el sector temen que esta medida tenga un impacto negativo en la imagen de Granada y España como destino turístico. «Nuestra ciudad vive mucho del turismo. Que seamos vistos como un lugar excesivamente restrictivo puede penalizarnos frente a otras ciudades de Europa», indica el presidente de la federación.

Por todas estas razones, García insta al Gobierno a que reconsidere la prohibición en su forma actual. «Estamos dispuestos al diálogo, a discutir fórmulas que garanticen la salud pública sin asfixiar al sector de la hostelería ni generar efectos secundarios no deseados». Y proponen las siguientes alternativas: señalización clara, zonas diferenciadas, campañas de sensibilización, respeto a los derechos de no fumadores sin perder de vista la viabilidad del negocio hostelero.

Temas

Hostelería

Granada