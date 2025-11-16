El secretario de la Muslim World League apela la paz con diálogo

En una sala a rebosar de asistentes, el secretario de la Muslim World League apeló la paz a través del diálogo. Mohammad bin Abdulkarim Al- ... Issa asistió la tarde del viernes a la conferencia organizada por la Fundación Amigos de la Alhambra en el Palacio de Carlos V.

El líder aprovechó el evento para destacar la importancia del diálogo entre culturas, naciones y civilizaciones para el mantenimiento de la paz y que esto se anteponga a la guerra.

El mensaje que lanzó a los musulmanes que tienen que emigrar de su país fue claro: «Primero está la Constitución, las leyes y las costumbres del país que os recibe. Después, estarán las de cada uno», detalló, un comunicado que trasladó desde el agradecimiento, consideración y respeto hacia el país que los está acogiendo para tener una vida mejor.

El secretario pidió el entendimiento entre religiones y culturas e hizo hincapié en la importancia de la educación y los valores para tener un conocimiento del mundo como personas.

El encuentro contó también con la presencia del presidente de la fundación David Jiménez-Blanco; el vicepresidente y senador Vicente Azpitarte y con representantes de la Junta de Andalucía o el Ayuntamiento de Granada

La charla estuvo seguida por una visita al monumento guiada por el arabista José Miguel Puerta Vílchez. Posteriormente, Mohammad bin Abdulkarim Al-Issa fue recibido por la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, y se valoró la posibilidad de que la ciudad pueda acoger eventos relacionados con diálogo, paz y la multiculturalidad.

Gran acogida

La visita del presidente de la Muslim World League fue acogida con gran expectación tanto a su llegada como a su salida del Ayuntamiento de Granada. Decenas de personas acudieron a la plaza del Carmen para presenciar su recepción.

Las únicas ciudades que Mohammad bin Abdulkarim Al-Issa ha visitado en su viaje a España han sido Granada y Madrid, a donde se trasladó ayer por la tarde porque el lunes participa en otra conferencia. Allí finalizará su ruta el próximo martes en un encuentro con el presidente del Senado.