Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
IDEAL

El secretario de la Muslim World League apela la paz con diálogo

La Fundación Amigos de la Alhambra organiza una conferencia con el líder en el Palacio de Carlos V para promover el encuentro intercultural

Sandra Martínez

Sandra Martínez

Domingo, 16 de noviembre 2025, 12:18

Comenta

En una sala a rebosar de asistentes, el secretario de la Muslim World League apeló la paz a través del diálogo. Mohammad bin Abdulkarim Al- ... Issa asistió la tarde del viernes a la conferencia organizada por la Fundación Amigos de la Alhambra en el Palacio de Carlos V.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aviso por la tormenta que puede dejar hasta 60 litros esta noche en Granada
  2. 2 Excarcelan a dos heridos graves en un aparatoso accidente en un túnel de Motril
  3. 3 Estampan su coche contra una farola en Guadix y abandonan el vehículo
  4. 4

    El duro pasado de una panadera granadina que lucha por sobrevivir: «Casi la mitad del sueldo se me va en alquiler»
  5. 5

    Días de vino y marihuana en la Autovía del 92
  6. 6 Elvira, la joven que lucha para que Granada sea Capital Europea de la Cultura
  7. 7

    Cuatro pretensiones de fichajes supeditadas al futuro de Martin Hongla
  8. 8

    La Guardia Civil alerta de una nueva estafa en Granada para robar dinero por Whatsapp
  9. 9 El joven arqueólogo granadino que volvió a la Alpujarra para buscar sus tesoros
  10. 10 Le pega un puñetazo a un compañero en el trabajo y le despiden pese a que dice que fue en defensa propia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El secretario de la Muslim World League apela la paz con diálogo

El secretario de la Muslim World League apela la paz con diálogo